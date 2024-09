Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Hiszpanie ujawniają

FC Barcelona lepszego startu ligowego sezonu nie mogła sobie wymarzyć. Jak na razie Katalończycy wygrali wszystkie sześć meczów i pewnie prowadzą w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Nad drugim Realem Madryt mają punkt przewagi, ale rozegrali jeden mecz mniej. Jeśli zatem w środę okażą się lepsi od Getafe, różnica wzrośnie do czterech. Spotkanie będzie też wyjątkowe dla Roberta Lewandowskiego. Getafe jest bowiem jednym z zaledwie czterech rywali w LaLiga, przeciwko którym Polak nie strzelił jeszcze gola. A czy w ogóle dostanie szansę od pierwszej minuty?

Lewandowski przełamie się przeciwko Getafe? Hiszpanie orzekli ws. jego występu

Wszystko wskazuje na to, że tak. Lewandowski od początku sezonu gra we wszystkich spotkaniach, a do jego dyspozycji trudno się przyczepić. Ostatnio w niedzielę zdobył dwie bramki w wygranym 5:1 meczu z Villarrealem. Co prawda później nie wykorzystał rzutu karnego, ale i tak zanotował świetny występ. Pewne udziału 36-latka od pierwszej minuty są też najważniejsze hiszpańskie dzienniki.

Wszystkie umieściły jego nazwisko w przewidywanych składach. Te za bardzo się od siebie nie różnią, bo Barcelona ma obecnie bardzo ograniczone możliwości kadrowe. Kontuzjowani są Ronald Araujo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Gavi, Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Dani Olmo, a po ostatnim meczu wypadł także bramkarz i kapitan zespołu Marc-Andre ter Stegen. Przeciwko Getafe ma go zastąpić Inaki Pena, podobnie jak w drugiej połowie starcia z Villarrealem.

Oto przewidywane składy FC Barcelony. Zero zaskoczenia

Poza tym według "Asa" i "Sportu" kwartet obrońców mają stworzyć: Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia i Alejandro Balde. Inny wariant przewiduje "Marca", która zamiast Garcii obstawia występ Inigo Martineza. Co do formacji pomocy i ataku wszystkie trzy redakcje są zgodne. Spodziewają się zobaczyć Marka Casado, Pedriego, Pablo Torre, Lamine'a Yamala, Raphinhę i Roberta Lewandowskiego. Różnice występują tylko w sposobie ich ustawiania. Nieco odmienną jedenastkę przedstawił za to portal fcbarcelonanoticias.com, który zamiast Raphinhi widziałby Ferrana Torresa, a w miejsce Julesa Kounde - Hectora Forta.

Mecz FC Barcelona - Getafe odbędzie się w środę 25 września na Montjuic. Początek o godz. 21:00.

Skład FC Barcelony wg "Asa":

Pena - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - Casado, Pedri - Yamal, Pablo Torre, Raphinha - Lewandowski

Skład FC Barcelony wg "Marki":

Pena - Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde, Casado, Pedri - Yamal, Pablo Torre, Raphinha - Lewandowski

Skład FC Barcelony wg "Sportu":

Pena - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - Casado, Pedri, Pablo Torre - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Skład FC Barcelony wg fcbarcelonanoticias.com: