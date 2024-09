Słynny bramkarz zgłasza się na miejsce ter Stegena! Tak się "zareklamował"

W pierwszej połowie niedzielnego meczu FC Barcelony z Villarrealem (5:1) Marc-Andre ter Stegen doznał bardzo poważnej kontuzji. Klub poinformował, że niemiecki bramkarz całkowicie zerwał ścięgna rzepki w prawym kolanie, co praktycznie eliminuje go z gry do końca sezonu. Tym samym Barcelona mogła: postawić na Inakiego Penię, ściągnąć bramkarza bez klubu, bądź czekać do stycznia i zimowego okienka transferu, żeby sprowadzić golkipera z ważną umową.

REKLAMA

Zobacz wideo Powódź na inaugurację. Stadion w Nysie zalany

W mediach przewijało się wiele nazwisk, ale w ostatnich godzinach wydaje się, że na sile zyskały dwie kandydatury - Wojciecha Szczęsnego i Keylora Navasa. Polak latem zadeklarował, że kończy z piłkarską karierą, ale kto wie, czy dobra oferta z Barcelony nie skusi go do powrotu na boisko.

A Keylor Navas? Kostarykanin jest bez klubu po tym, jak wygasła jego umowa z PSG. Według ankiety dziennika "Marca" to właśnie jego najwięcej kibiców widziałoby w bramce FC Barcelony. Navas otrzymał w niej aż 44 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła opcja "inny bramkarz", zaznaczyło ją 19 proc. badanych. Niewykluczone, że część z nich także wolałaby Szczęsnego, którego nie było w sondzie madryckiego dziennika.

Keylor Navas czeka na kontakt ze strony FC Barcelony

"Keylor Navas nie ma zespołu, ale od jakiegoś czasu trenuje z Deportivo Saprissa w Kostaryce. Jego bliscy zapewniają, że bardzo dba o siebie i że fizycznie jest 'jak zwierzę'. Byłby zachwycony możliwością dołączenia teraz do Barcelony" - poinformował hiszpański dziennikarz Adria Albets.

Gdyby Keylor Navas dołączył do FC Barcelony, to byłoby to bardzo ciekawe w kontekście rywalizacji "Blaugrany" z Realem Madryt. 37-letni bramkarz w latach 2014-2019 rozegrał dla "Królewskich" 162 mecze, w których wpuścił 159 bramek i zanotował 52 czyste konta. Z Realem wygrał m.in. trzy Ligi Mistrzów z rzędu w latach 2016-2018.