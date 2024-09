Media: To on wygra Złotą Piłkę. Nie mają wątpliwości

Złota Piłka to najbardziej prestiżowa nagroda indywidualna w piłce nożnej i właściwie każdy zawodnik marzy, by ją otrzymać. W zeszłym roku już po raz ósmy w karierze wygrał ją Lionel Messi, który wyprzedził na podium Erlinga Haalanda i Kyliana Mbappe. Tym razem Argentyńczyk nie jest faworytem do znalezienia się nawet na podium. Kto odbierze mu nagrodę?

Kto wygra Złotą Piłkę za sezon 2023/24? Kandydatów kilku, ale faworyt jeden

Oczywiście w ścisłym gronie kandydatów wymieniani są Erling Haaland, Kylian Mbappe i Vinicius Junior. To między tą trójką rozegra się walka o prestiżowe trofeum. Hiszpańska "Marca" uważa jednak, że aktualnie na czele stawki jest Vinicius i to właśnie on odbierze nagrodę już pod koniec października.

"Dotyka złota. Paryż i Sekwana już czekają na Brazylijczyka i koronację go na najlepszego piłkarza sezonu 2023/24. Świat futbolu przywitał go jako jednego z najwspanialszych, a teraz przejmie władzę nad France Football i Złotą Piłką" - czytamy.

Dalej dowiadujemy się, że Vinicius w pełni zasłużył na miano gwiazdy zbliżającej się gali i wedrze się na sam szczyt piłkarskiego świata. "To, czego dokonał i jego znaczenie we wszystkim, co osiągnął w zeszłym sezonie Real Madryt, odebrało wszelkie wątpliwości" - pisze dalej hiszpański dziennik.

Rzekomo firma Nike, która jest sponsorem Viniciusa, ma już gotową złotą parę korków dla swojej gwiazdy. Ponadto gigant branży odzieżowej zaplanował również otwarcie nowego sklepu w Madrycie zaledwie dwa dni po gali Złotej Piłki i chce tam uhonorować Viniciusa, a także Cristiano Ronaldo i Kyliana Mbappe.

W poprzednim sezonie Vinicius zdobył 24 gole i zaliczył 11 asyst w 39 meczach. Wygrał Ligę Mistrzów, LaLigę i został najlepszym piłkarzem sezonu w Lidze Mistrzów. Niewiele brakowało również, by był także najlepszy w lidze hiszpańskiej, ale statuetkę wyrwał mu kolega klubowy Jude Bellingham.

Gala wręczenia Złotej Piłki odbędzie się 28 października w Theatre du Chatelet w Paryżu.