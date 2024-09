A jednak! Nowe wieści ws. Szczęsnego. "Nie jest wykluczone"

FC Barcelona przeżyła dramat w ostatnim, wygranym aż 5:1 wyjazdowym meczu ligowym z Villarrealem. W końcówce pierwszej połowie poważnej kontuzji kolana doznał bowiem podstawowy bramkarz Marc-Andre ter Stegen. Niemiec będzie wyłączony z gry od sześciu do ośmiu miesięcy. Możliwy jest też scenariusz, że już nie zagra w tym sezonie.

W niedzielnym starciu ter Stegena zastąpił Inaki Pena. Wydaje się jednak, że on raczej nie będzie numerem jeden w bramce Barcelony.

Pena swoją szansę dostał już w ubiegłym sezonie i często zawodził. Władze FC Barcelony zapewne pozyskają nowego bramkarza, choć taka decyzja jeszcze nie zapadła. W grę wchodzi kilku kandydatów. Jednym z nich jest Wojciech Szczęsny, który w sierpniu tego roku zakończył sportową karierę. W Hiszpanii mówiło się o tym jednak niewiele. Sytuacja nagle się zmieniła. Propozycję podchwycił popularny dziennik "Sport" Polski bramkarz jest niewątpliwie jedną z najatrakcyjniejszych opcji - przekonywał.

Teraz o możliwym przejściu Szczęsnego do FC Barcelony napisał portal "Goal.pl".

- Według informacji Goal.pl "coś" się w tej sprawie dzieje. Niestety, nie możemy podać dokładniej źródła, ale od wczoraj słyszymy, że taka możliwość wcale nie jest wykluczona. Oczywiście, aby do tego doszło, musi się "zgrać" kilka czynników, niemniej, jak można usłyszeć, prowadzone są pewne działania w tej sprawie. A gdyby faktycznie Barcelona i Szczęsny zdecydowały się na współpracę, to Wojtek dołączyłby do Roberta Lewandowskiego. Nie tylko kolegi z kadry, ale prywatnie przyciela - pisze Piotr Koźmiński, dziennikarz "Goal.pl".

FC Barcelona kolejny mecz zagra już w środę, 25 września. Drużyna Hansiego Flicka podejmie Getafe. Początek spotkania o godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.