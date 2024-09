Oto reakcja Szczęsnego. Zaproponowali mu dom pod Barceloną

Wojciech Szczęsny nie tak dawno ogłosił zakończenie kariery, a teraz coraz więcej osób namawia go do powrotu na boisko. Wszystko przez fatalny uraz Marca-Andre ter Stegena. Bramkarz FC Barcelony w niedzielnym meczu z Villarrealem (5:1) doznał bardzo groźniej kontuzji. "Badania potwierdziły całkowite zerwanie ścięgna rzepki w prawym kolanie" - przekazał klub. W najgorszym wypadku Niemiec może nie zagrać nawet do końca sezonu. W tej sytuacji Barcelona ma prawo przeprowadzić transfer medyczny. Jedną z opcji, która pojawia się w mediach, jest ściągnięcie Szczęsnego.

Szczęsny na ratunek Barcelonie? Trwają podchody

FC Barcelonie najłatwiej będzie wybierać spośród bramkarzy, którzy obecnie pozostają bez klubu. W tym gronie wymieniani są Keylor Navas i Sergio Rico. Szczęsny wydaje się więc lepszym wyborem, ale najpierw trzeba by było go przekonać, aby wznowił karierę.

Namawiał go do tego m.in. komentator Eleven Sports Mateusz Święcicki. "Niech Szczęsny się nie wygłupia, tylko kupuje TLK do Barcelony" - napisał na Instagramie. Sam Szczęsny niespodziewanie postanowił mu na to odpowiedzieć. "Nikt Wam marzyć nie zabroni" - rzucił.

Zaoferował Szczęsnemu dom pod Barceloną. Natychmiastowa reakcja. "Wiesz co?"

Wydaje się więc, że były golkiper Arsenalu, Romy i Juventusu jest "na nie", jeśli chodzi o wznowienie kariery. Jednak zdaniem dziennikarza Canal+ Sport Łukasza Wiśniowskiego temat nie jest do końca przesądzony, o czym ma świadczyć reakcja Szczęsnego na pewną propozycję. - Na razie prowadzi z nami misterną grę, nie da się ukryć. Odezwała się do mnie nawet jedna osoba, która zna otoczenie Roberta [Lewandowskiego - red.] i ja się z nią znam, i mówi: "Ja mam nawet pusty dom w Castelldefels i wynajmę go Szczęsnemu po kosztach". I oczywiście te informacje niezwłocznie przekazałem Wojtkowi, na co on mówi: "Wiesz co? Ja mam piękny dom w Marbelli" - opowiedział komentator na kanale Foot Truck. Marbella jest jednak dość mocno oddalona od Barcelony, bo o ponad 1000 km.

W położonym niedaleko Barcelony Castelldefels mieszkali w przeszłości m.in. Lionel Messi czy Luis Suarez. Blisko znajduje się także dom Lewandowskiego. Wiśniowski przekonywał, że dla Szczęsnego byłoby to dobre miejsce do życia. - Barcelona, a zwłaszcza Castelldefels to jest świetne miejsce do mieszkania, może nie tak fajne jak Marbella. Na pewno są tam przyjaciele całej rodziny Szczęsnych, ludzie im bliscy i taki ekosystem, który może być bardzo przyjemny - dodał.