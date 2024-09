Szczęsny "zniknął". Okładka "Mundo Deportivo" mówi wszystko

Niedzielny wieczór był słodko-gorzki dla FC Barcelony. Choć udało jej się wygrać aż 5:1 po pełnym zwrotów akcji spotkaniu z Villarrealem, to już w pierwszej połowie poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Niemiec wyskoczył w górę, by złapać piłkę. I cel udało mu się zrealizować, tylko że upadając, źle postawił nogę i ta wygięła się nienaturalnie. Szybko zaczął zwijać się z bólu i murawę opuścił na noszach. W poniedziałek po serii badań potwierdził się jeden z najgorszych scenariuszy.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy stadion w Nysie wciąż pod wodą

"Całkowite zerwanie ścięgna rzepki w prawym kolanie. W poniedziałek po południu zawodnik zostanie poddany zabiegowi chirurgicznemu" - pisał klub w mediach społecznościowych. Tym samym przerwa bramkarza potrwa około dziewięciu miesięcy. W związku z tym Barcelona zamierza sprowadzić jego zastępcę. W gronie medialnych spekulacji pojawiło się wiele nazwisk, w tym Wojciech Szczęsny. Czy jednak Polak zdecyduje się wrócić ze sportowej emerytury? Zdaje się, że "Mundo Deportivo" zna odpowiedź na to pytanie.

Hiszpanie nie mają wątpliwości. To ci bramkarze mogą zastąpić ter Stegena. Szczęsny "zniknął"

Już od niedzieli wiele hiszpańskich dzienników wymieniało Szczęsnego jako jednego z kandydatów. Joan Fontes z Diario Cule podkreślał nawet, że Polak byłby bardzo dobrą opcją dla Barcelony. Nie zajęłoby mu też wiele czasu, by dojść do formy. Dodatkowo do transferu mógłby przekonać go przyjaciel Robert Lewandowski. Sam bramkarz odniósł się do tych doniesień i to dość wymownie. "Nikt Wam marzyć nie zabroni" - pisał po jednym z postów. Tym samym nie potwierdził ani nie zaprzeczył temu, że może wrócić do gry.

'Mundo Deportivo' fot. Mundo Deportivo

Ponadto widzimy Claudio Bravo, który w przeszłości miał już okazję grać dla Katalończyków i który sam zgłosił gotowość do powrotu na Camp Nou. Pozostali dwaj mocni kandydaci to Jordi Masip, wychowanek Barcelony, który do lipca występował w barwach Realu Valladolid, choć głównie w drugiej drużynie, a także Edgar Badia, który po rozstaniu z Elche pozostaje wolnym agentem.

Kluczowe dni dla Barcelony

Tak więc zdaniem "Mundo Deportivo", Szczęsny nie jest w gronie faworytów do zastąpienia ter Stegena w bramce. O tym, kto ostatecznie dołączy do Barcelony, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Jak donosi redakcja, we wtorek odbędzie się spotkanie władz klubu z Hansim Flickiem, podczas którego może już zapaść jakaś decyzja. Najprawdopodobniej będą przyglądać się właśnie kandydatom do zastąpienia niemieckiego bramkarza.