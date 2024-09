Szalony mecz w LaLidze. Dwa gole w 80 sekund! Jeden taki, że brak słów

Była siódma minuta poniedziałkowego meczu Real Betis - RCD Mallorca, kończącego szóstą kolejkę La Ligi. Właśnie wtedy piłkę na 40 metrze otrzymał 59-krotny reprezentant Argentyny - Giovani Lo Celso. 28-letni piłkarz przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów i zdecydował się na strzał z ponad 20 metrów. Lo Celso trafił idealnie - w okienko bramki gości i drużyna prowadzona przez 71-letniego Chilijczyka Manuela Pellegriniego wygrywała 1:0.

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Ależ gol Lo Celso! "Czapki z głów"

- Co za trafienie, czapki z głów przed Giovanim Lo Celso. Trzecie trafienie w tym sezonie, bez wątpienia najładniejsze. Pięknie to zrobił piłkarz, który wrócił do Realu Betis. Ozdoba tego spotkania już jest na samym początku. O tej porze już raczej kawy się nie pije, ale i tak dostaliśmy potężną dawkę kofeiny po tym kopnięciu Lo Celso. Idealnie to zmieścił, fantastycznie to zrobił. Przypominam sobie kilkanaście bramek w tej kolejce, ale ta była najładniejsza, cudowna - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

Goście błyskawicznie jednak wyrównali, bo po zaledwie 80 sekundach! Akcję rozpoczął z własnej połowy dalekim podaniem Samu Costa, piłkę przed polem karnym gospodarzy świetnie przyjął Kanadyjczyk Cyle Larin i odegrał do dobrze ustawionego w polu karnym, niepilnowanego przez nikogo Daniela Rodrigueza, który precyzyjnym strzałem z ok. 11 metrów w długi róg zdobył wyrównującego gola.

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry po rzucie rożnym najprzytomniej w polu karnym zachował się Valery i precyzyjnym strzałem lewą nogą z trzynastu metrów zdobył zwycięskiego gola dla gości.

Po tej wygranej RCD Mallorca z jedenastoma punktami awansowała na szóste miejsce w tabeli. Real Betis jest na jedenastej pozycji (osiem punktów). Z kompletem sześciu zwycięstw prowadzi FC Barcelona.

W następnej kolejce Real Betis w czwartek, 26 września zagra na wyjeździe z Las Palmas (godz. 19), a RCD Mallorca dzień później zmierzy się na wyjeździe z Realem Valladolid (godz. 21).

We wtorek odbędą się trzy mecze La Ligi: Sevilla - Real Valladolid i Valencia - CA Osasuna (oba godz. 19) i Real Madryt - Deportivo Alaves (godz. 21). FC Barcelona swoje spotkanie zagra w środę - podejmie Getafe (godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl).

Real Betis - RCD Mallorca 1:2 (1:1)