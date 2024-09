Rosjanie zauważyli, co robi Robert Lewandowski. "Dziki"

Sześć bramek i asysty w sześciu meczach La Ligi - tak świetny bilans ma Robert Lewandowski na początku sezonu. Polski napastnik w ostatnim pojedynku FC Barcelony, wygranym na wyjeździe z Villarrealem 5:1 (2:1) zdobyl dwa gole. Mógł nawet popisać się hat-trickiem, ale z rzutu karnego trafił tylko w słupek. - Wystarczyło jedno prostopadłe podanie od Pablo Torre, by Polak pokazał swój snajperski instynkt. W tej akcji kluczowy był jego refleks - natychmiastowe podjęcie decyzji i błyskawiczna reakcja na to, co dzieje się na boisku - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Rosjanie chwalą Roberta Lewandowskiego

Roberta Lewandowskiego chwalił też Ivan San Antonio, dziennikarz katalońskiego "Sportu". - Wiek to tylko liczba. Nikt nie udowadnia tego lepiej niż Lewandowski. Po skomplikowanym poprzednim sezonie teraz odpowiada wszystkim tym, którzy nazywali go "Abuelowskim" ("abuelo", czyli z hiszp. "dziadek" - przyp. red.) i wątpili w jego umiejętności. On po prostu ignoruje swą datę urodzenia - pisał.

Świetną formą Lewandowskiego zauważyły również rosyjskie media. - Barcelona zdominowała Hiszpanię, a Lewandowski i Yamal zyskali dziką formę. Getafe nie uratuje nawet kontuzja ter Stegena - pisze "Championat".

- W świetnej formie są Lewandowski, Yamal i Rafinha. Polak i Brazylijczyk znajdują się na szczycie listy strzelców ligi z sześcioma i pięcioma golami. 17-letni Yamal skutecznie działał w każdym meczu sezonu i dzieli z Robertem przywództwo w rankingu La Ligi na gole i podania - obaj zdobyli po osiem punktów - dodają dziennikarze.

FC Barcelona jest liderem La Ligi. Po sześciu kolejkach ma komplet zwycięstw i cztery punkty przewagi nad wiceliderem i obrońcą trofeum - Realem Madryt.

Drużyna Flicka w następnej kolejce w środę zagra przed własną publicznością z Getafe (początek, godz. 21). Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.