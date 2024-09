To była kwestia czasu. Lewandowski wyrównał 30-letni rekord

Kibice FC Barcelony mogli być zachwyceni postawą swoich ulubieńców w niedzielnym hicie La Ligi z Villarrealem. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka wygrała na wyjeździe aż 5:1. Po dwa gole zdobyli Raphinha i Robert Lewandowski i jednego Pablo Torre. Polak mógł mieć jeszcze efektowniejszy występ, ale w drugiej połowie zmarnował rzut karny, trafiając w słupek. - Na początku także Robert Lewandowski mógł czuć się, jakby wciąż nie wyjechał z Księstwa - rzadko dostawał piłkę, był uwikłany w walkę z obrońcami i nawet nie zbliżał się do bramki Villarrealu. Ale wystarczyło jedno prostopadłe podanie od Pablo Torre, by Polak pokazał swój snajperski instynkt. W tej akcji kluczowy był jego refleks - natychmiastowe podjęcie decyzji i błyskawiczna reakcja na to, co dzieje się na boisku - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Robert Lewandowski przeszedł do historii. Wyrównał 30-letni rekord

Robert Lewandowski dzięki dwóm golom zdobytym z Villarrealem i tak dokonał wielkiej rzeczy. Reprezentant Polski zrównał się bowiem z liczbą bramek zdobytych w La Lidze z Janem Urbanem. Były reprezentant Polski miał tyle samo goli co Lewandowski w latach 1989-1994. Grał wówczas w barwach Osasuny oraz Realu Valladolid.

Lewandowski ma jednak zdecydowanie lepszą statystykę. Na zdobycie 48 goli potrzebował 75 meczów w barwach Barcelony. Natomiast Urban taki dorobek osiągnął w 177 spotkaniach.

FC Barcelona po sześciu kolejkach ma znakomity bilans - komplet zwycięstw i prowadzi w La Lidze. Ma cztery punkty przewagi nad wiceliderem i obrońcą tytułu - Realem Madryt.

W następnej kolejce drużyna Hansiego Flicka zmierzy się przed własną publicznością z Getafe. Mecz odbędzie się w środę, 25 września o godz. 21.