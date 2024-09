Najnowsze wieści ws. kontuzji ter Stegena. Potwierdza się czarny scenariusz

Piłkarze FC Barcelony w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wyjazdowego, hitowego starcia La Ligi z Villarrealem przeżyli dramat. Po rzucie rożnym piłkę złapał Marc-Andre ter Stegen, ale od razu zwijał się z bólu, a jego koledzy i sędzia natychmiast wołali pomoc medyczną. Niemiecki bramkarz na noszach, przy olbrzymich brawach kibiców, opuścił boisko. Doznał bowiem kontuzji kolana.

Nowe informacje ws. kontuzji ter-Stegena

Pierwsze informacje były takie, że ter Stegen może nie zagrać nawet do końca sezonu. Kilkadziesiąt minut po meczu nową wiadomość w sprawie jego kontuzji przekazała dziennikarka Helena Condis.

- Nie jest to oficjalne, ale z pierwszych badań wynika, że wygląda to na uraz ścięgna rzepki w prawym kolanie. Zabrali go karetką na dalsze badania i prześwietlenia, podczas których zobaczą, jak poważna to kontuzja - napisała dziennikarka na portalu X.

Jeśli ter Stegen pauzowałby nawet do końca sezonu, to FC Barcelona być może będzie chciała sprowadzić nowego bramkarza. - Ważną decyzję będzie musiała podjąć również FC Barcelona, która będzie mogła nawet poza oknem pozyskać nowego golkipera, tyle że będzie to musiał być albo bramkarz bez kontraktu, albo golkiper z La Liga. Wg finansowego fair play ligi hiszpańskiej Barca będzie miała wówczas do dyspozycji 80 proc. niemałej pensji Ter Stegena - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Eksperci i kibice domagają się, by FC Barcelona poprosiła Wojciecha Szczęsnego o powrót z piłkarskiej emerytury.

FC Barcelona po sześciu kolejkach z kompletem zwycięstw prowadzi w La Lidze. Ma cztery punkty przewagi nad wiceliderem - Realem Madryt.

W następnej kolejce drużyna Flicka zmierzy się u siebie z Getafe. Mecz odbędzie się w środę, 25 września o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.