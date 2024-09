Flick nie wytrzymał. "Nie podoba mi się to pytanie"

Robert Lewandowski zrobił, co powinien i zaliczył dublet w spotkaniu z Villarrealem. Poza nim do siatki trafili również Pablo Torre oraz dwukrotnie Raphinha. Honor rywali uratował Ayoze Perez, natomiast to zdecydowanie zbyt mało, by rywalizować z będącą w tak kapitalnej formie katalońską drużyną. Mimo że szybko podniosła się ona po porażce z AS Monaco w Lidze Mistrzów, to w szatni panuje ponura atmosfera, gdyż w niedzielę mocno ucierpiał jej kapitan.

Hansi Flick nie wytrzymał po tym pytaniu. "Nie podoba mi się"

Pod koniec pierwszej połowy Marc-Andre ter Stegen popisał się spektakularną obroną strzału Nicolasa Pepe. Nie wyszedł jednak z tej sytuacji bez szwanku, gdyż doznał urazu kolana. Sztab medyczny po wstępnych badaniach jest załamany, natomiast dziennik "Mundo Deportivo" podał, że najprawdopodobniej Niemiec zerwał więzadło rzepki w kolanie - to samo, które było operowane w 2021 roku.

Rozżaleni są nie tylko piłkarze, ale również Hansi Flick. - To trudna sytuacja. Kontuzje się zdarzają, ale uraz Marca to był absolutny wypadek - oznajmił. Nagle usłyszał pytanie o potencjalnego następcę reprezentanta Niemiec. I nie wytrzymał. - Nie podoba mi się to pytanie bezpośrednio po meczu. Nie wiem, jaki jest stan Marca, ale jest naszym kapitanem i bardzo ważną częścią naszej drużyny, jak i kadry narodowej. Przykro mi, dlatego zrozumcie, że nie chcę o tym rozmawiać - wyjaśnił.

Błyskawicznie po opuszczeniu murawy przez Ter Stegena w sieci rozgorzała dyskusja na temat tymczasowego bramkarza dla wicemistrza kraju. Wielu fanów uważa, że najlepszym wyborem byłby... Wojciech Szczęsny, który mieszka obecnie w Hiszpanii, a niespełna miesiąc temu ogłosił zakończenie kariery. "Barcelona musi pozyskać bramkarza. Niech Lewandowski porozmawia ze Szczęsnym i niech wróci z emerytury" - pisze Diario Cule.

Na ten moment nie wiadomo, jak 34-latek zapatrywałby się na taką opcję. FC Barcelona po sześciu kolejkach jest liderem tabeli z kompletem punktów. Następne spotkanie rozegra w środę 25 września, kiedy zmierzy się u siebie z Getafe. Zapewne między słupkami stanie wówczas Inaki Pena.