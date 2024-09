Lewandowski stanął przed kamerami i od razu przekazał smutne wieści o ter Stegenie

FC Barcelona w hicie szóstej kolejki La Liga nie dała szans Villarrealowi na Estadio de la Ceramica. Piłkarze Hansiego Flicka wygrali 5:1, a ozdobą spotkania były dublety Roberta Lewandowskiego i Raphinhi. Dzięki tej wygranej klub ze stolicy Katalonii pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej i ma cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.

Jednak cieniem na tej wygranej kładzie się kontuzja kolana, której pod koniec pierwszej połowy doznał bramkarz FC Barcelony Marc-Andre ter Stegen. "Jak poinformował dziennikarz "Asa" Javi Miguel, w szatni FC Barcelony panuje "absolutny pesymizm" co do powagi urazu kolana niemieckiego bramkarza. Jeśli wstępna diagnoza się potwierdzi, Barcelona straci niemieckiego bramkarza do końca sezonu, ale będzie mogła pozyskać nowego golkipera na jego miejsce" - opisywał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Robert Lewandowski skomentował kontuzję kapitana FC Barcelony

Po meczu z Villarrealem przed kamerami hiszpańskiej telewizji stanął Robert Lewandowski, który odniósł się m.in. do kontuzji odniesionej przez pierwszego kapitana FC Barcelony. Polak został wybrany MVP spotkania z Villarrealem - To zwycięstwo dedykujemy Ter Stegenowi, który obecnie jest w szpitalu. Jego kontuzja jest poważna. Trudno powiedzieć, jaki jest jego stan - powiedział w rozmowie z DAZN.

- Co zmieniło się względem poprzedniego sezonu? Zaczęliśmy grać więcej podaniami oraz do przodu. Moim zadaniem jest zawsze strzelać gole i próbować odbierać piłkę i atakować przestrzenie. Myślę, że dobrze spisujemy się jako grupa i pokazaliśmy to dzisiaj, zdobywając pięć bramek - ocenił polski napastnik.

- Myślę, że w tym sezonie będziemy szukać więcej podań i dośrodkowań w pole karne i to jest moje miejsce. Teraz mogę mieć znacznie częstszy kontakt z piłką - podsumował Robert Lewandowski cytowany przez "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski w obecnym sezonie La Liga ma na koncie sześć bramek w sześciu kolejkach i wyprzedza drugiego w klasyfikacji strzelców Kyliana Mbappe o dwa trafienia. Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w środę 25 września o godz. 21:00 u siebie z Getafe.