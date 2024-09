Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego po tym, jak Barcelona wygrała 5:1

"Kapitalne widowisko stworzyli piłkarze Villarrealu i FC Barcelony w hicie szóstej kolejki La Ligi" - pisał Paweł Matys ze Sport.pl. Na boisku dominowali jednak tylko ci drudzy, którzy zanotowali łącznie pięć trafień i nie dali szans rywalom. Mimo to Hansi Flick ma ogromny problem, gdyż na noszach boisko przedwcześnie opuścił Marc-Andre ter Stegen.

Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Wymowne słowa

Jednym z bohaterów niedzielnego spotkania był bez wątpienia Robert Lewandowski. Ten trafił do siatki w 20. i 35. minucie i wyprowadził drużynę na prowadzenie 2:0. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, ale w 66. minucie po jego uderzeniu z rzutu karnego piłka odbiła się od słupka. Mimo to miał powody do zadowolenia. - Wszyscy wiemy, co chcemy osiągnąć. Gramy co trzy dni, dlatego musimy odnosić zwycięstwa - zdradził na antenie DAZN.

Dziennik "Marca" zaznaczył, że był to "pyszny mecz", w którym obie drużyny skupiły się na ataku. Goście wykorzystali najgroźniejszą broń w postaci Roberta Lewandowskiego, który odegrał kluczową rolę na boisku. Sam zainteresowany uważa, że to zasługa Hansiego Flicka, którego gra przynosi mu korzyści, gdyż ma dostarczonych więcej podań w pole karne.

"Na początku go brakowało, w związku z czym nie miał okazji do zdobycia bramki. Błysnął, kiedy Pablo Torre zaserwował mu jedną na talerzu. I oczywiście jej nie zmarnował. Gdyby tego było mało, niedługo potem wymyślił niekonwencjonalne uderzenie, by strzelić drugiego gola. Mógł skompletować hat-tricka, ale nie wykorzystał jedenastki" - przekazali dziennikarze, którzy wystawili Lewandowskiemu "ósemkę".

Tak samo ocenił Polaka dziennik "Sport", który nazwał Polaka "specjalistą". "Dotknął tylko kilka razy piłkę, ale nie musi tego robić, by móc się zameldować. Te dwa [kontakty z piłką - przyp. red.], które miał, były dla rywali koszmarami. Miał trzecią szansę z rzutu karnego, ale spudłował. Po raz kolejny zawiódł z tego miejsca" - podkreślono. "Robert Lewandowski nadal jest świetny. Dwa gole zabójcy zrobiły różnicę. Podwójny strzał w drodze do Pichichi" - ocenili natomiast dziennikarze "Mundo Deportivo" i nazwali Lewandowskiego "nienasyconym".

Portal Relevo również wyróżnił naszego napastnika. "Flick obudził najlepszego Lewandowskiego" - czytamy. Po sześciu kolejkach ligowych FC Barcelona ma na koncie 18 pkt i jest liderem tabeli. 36-latek również przewodzi klasyfikacji strzelców La Liga z dorobkiem sześciu trafień.