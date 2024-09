Tak Lewandowski wykonał rzut karny. Stracił szansę na niezwykłe osiągnięcie

Robert Lewandowski znakomicie rozpoczął niedzielny mecz z Villarrealem. Polski napastnik w 20. minucie wykorzystał podanie Pablo Torre, a kwadrans później trafił do siatki po raz drugi i w dodatku uczynił to przewrotką. Wydawało się, że spotkanie układa się dla niego znakomicie, ale w 66. minucie kompletnie zszokował kibiców FC Barcelony.

Lewandowski pudłuje z karnego. Aż trudno uwierzyć. A mógł mieć hat-tricka

Chwilę wcześniej Eric Bailly sfaulował w polu karnym Lamine'a Yamala. Sędzia obejrzał raz jeszcze tę sytuację na monitorze VAR i podyktował rzut karny. Do jedenastki jak zwykle podszedł Lewandowski. Wziął głęboki wdech, zrobił kilka drobnych kroczków, po czym bez charakterystycznego zatrzymania uderzył na bramkę. Celował w dolny narożnik, ale zabrakło odrobiny precyzji. Trafił tylko w słupek i piłka pozostała na boisku.

Tym sposobem Lewandowski stracił kapitalną okazję, by skompletować hat-tricka, co zawsze jest niezwykłym osiągnięciem. A w barwach FC Barcelony nie zdarza mu się to zbyt często. Po raz ostatni trzy gole w jednym meczu strzelił 29 kwietnia w spotkaniu z Valencią, wygranym 4:2. Jak dotąd był to jedyny hat-trick Polaka w rozgrywkach La Liga. Działo się to dokładnie 146 dni temu. Wcześniej Lewandowski zanotował jeszcze hat-tricka dla Barcelony w Lidze Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno.

Niestrzelony karny nie wpłynął jednak negatywnie na końcowy rezultat. FC Barcelona do przerwy prowadziła 2:1. Oprócz Lewandowskiego trafił wówczas Ayoze Perez. Po zmianie stron bramki zdobywali już tylko zawodnicy Hansiego Flicka. Na listę strzelców wpisali się Pablo Torre i dwukrotnie Raphinha. Tym sposobem FC Barcelona wygrała 5:1.