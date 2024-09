Bajka! Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Liga po dublecie Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest pewny, że w tym sezonie zdobędzie więcej bramek niż w poprzednim. Ma do pobicia 19 trafień, co absolutnie jest w jego zasięgu. Reprezentant Polski nie mógł lepiej rozpocząć nowego sezonu i strzela jak za dawnych lat. Właśnie potwierdził to w spotkaniu z Villarrealem, z którym zanotował dublet. Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Liga.

