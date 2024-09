Koszmarna kontuzja Ter Stegena. Są pierwsze informacje. "Absolutny pesymizm"

Mecz wyjazdowy z rozpędzonym Villarrealem miał być wielkim ligowym sprawdzianem dla FC Barcelony, która wygrała pięć pierwszych spotkań nowego sezonu w La Liga, ale jednocześnie w czwartek przegrała na inaugurację nowej edycji Ligi Mistrzów z AS Monaco 1:2. Antybohaterem tego spotkania był niemiecki bramkarz Marc-Andre Ter Stegen, przez którego złe podanie czerwoną kartkę za faul taktyczny obejrzał Eric Garcia oraz nie popisał się przy zwycięskiej bramce dla klubu z Ligue 1 autorstwa 18-letniego George'a Ilenikheny.

Poważna kontuzja Ter Stegena. Są pierwsze informacje. "Absolutny pesymizm".

W niedzielę na Estadio de la Ceramica oglądaliśmy już zupełnie innego Ter Stegena, który regularnie wygrywał pojedynki z piłkarzami ofensywnymi Villarrealu, nawet gdy ci chwilę później okazywali się być na spalonym. W samej końcówce pierwszej połowy, już przy stanie 1:2, oko w oko z Niemcem stanął Nicolas Pepe i już z legalnej pozycji mógł doprowadzić do remisu. Ter Stegen wówczas jednak wyciągnął doskonale prawą rękę i zatrzymał Iworyjczyka.

Wtedy jednak doszło do ogromnego nieszczęścia reprezentanta Niemiec, który ledwo co został w kadrze "jedynką" po rezygnacji Manuela Neuera. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Daniego Parejo Ter Stegen pewnie wyłapał piłkę, ale trącony przez Yeremyego Pino kompletnie stracił równowagę w powietrzu i spadł bardzo niefortunnie na prawą nogę. Błyskawicznie jasne było, że Niemcowi stało się coś bardzo poważnego i faktycznie tak było - Ter Stegen został zniesiony na noszach.

Dziennikarz "Asa" Javi Miguel szybko poinformował, że po tym wydarzeniu w szatni Barcelony był "absolutny pesymizm" co do stanu zdrowia Marca-Andre Ter Stegena. Sztab medyczny po wstępnych badaniach jest przekonany o bardzo poważnej kontuzji kolana niemieckiego bramkarza, która może go wykluczyć z gry nawet do końca sezonu. "Mundo Deportivo" poinformowało, że Ter Stegen najprawdopodobniej zerwał więzadło rzepki w kolanie - to samo, które było operowane w 2021 roku.

Niemiec został zabrany do szpitala na kolejne, bardziej szczegółowe badania, ale jeśli najgorsze prognozy się potwierdzą, będzie musiał pauzować od 7 do 9 miesięcy. To oznacza, że ważną decyzję będzie musiała podjąć również FC Barcelona, która będzie mogła nawet poza oknem pozyskać nowego golkipera, tyle że będzie to musiał być albo bramkarz bez kontraktu, albo golkiper z La Liga. Wg finansowego fair play ligi hiszpańskiej Barca będzie miała wówczas do dyspozycji 80 proc. niemałej pensji Ter Stegena.