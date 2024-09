Lewandowski show w pierwszej połowie. Magia. Raz i dwa!

Robert Lewandowski ponownie błysnął w barwach FC Barcelony. W ostatnich trzech meczach z Rayo Vallecano, Gironą i Monaco nie był w stanie trafić do siatki rywala. Złą serię udało się przełamać w niedzielę. W wyjazdowym starciu z Villarrealem potrzebował zaledwie 20 minut, by znaleźć drogę do bramki.

Raz i dwa! Lewandowski bohaterem Barcelony

Akcję bramkową rozpoczął sam Lewandowski. Polak powalczył w wysokim pressingu pod polem karnym rywala. Nie udało mu się odzyskać piłki, ale trafiła ona do Pedriego. Ten błyskawicznie podał do Pablo Torre, a 21-latek idealnie obsłużył Lewandowskiego prostopadłym podaniem. Nasz napastnik z pierwszej piłki technicznie uderzył w sam narożnik i było 1:0.

Minął zaledwie kwadrans, a Lewandowski dołożył jeszcze jedną bramkę. FC Barcelona miała rzut rożny. Piłka trafiła na drugą stronę boiska, co Lamine'a Yamala, a ten ponownie dośrodkował w szesnastkę. Do główki wyskoczył Eric Garcia, ale jego strzał wybronił Diego Conde. Wtedy do dobitki złożył się Lewandowski i zrobił to w bardzo efektowny sposób. Wykonał przewrotkę i zmieścił piłkę w siatce.

Wtedy FC Barcelona wyszła na 2:0, ale do przerwy nie udało się zachować czystego konta. Trzy minuty później na 2:1 trafił Ayoze Perez.