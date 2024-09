Barcelona gromi. Lewandowski bohaterem, ale obok rozegrał się dramat

15 - aż tyle goli padło w dwóch poprzednich meczach tych drużyn w sezonie 2023/2024. Najpierw Barcelona wygrała na wyjeździe 4:3, a potem przegrała przed własną publicznością 3:5! Od początku niedzielnego meczu można było mieć duże nadzieje, że znów będzie dużo goli, bo tempo było bardzo szybkie, a oba zespoły nastawione były na ofensywę i popełniały sporo błędów w obronie.

Dwa gole Lewandowskiego i dramat Barcelony

Pierwsze świetne, od razu trzy! okazje FC Barcelona miała w osiemnastej minucie. Lamine Yamal pięknie dokręcał piłkę z 15 metrów z prawej strony pola karnego, ale trafił w słupek. Z bliska dobijał Raphinha, ale jego strzał został zablokowany i był rzut rożny. Po nim Pedri strzelał z dwunastu metrów, ale tuż obok słupka.

W 20. minucie FC Barcelona dopięła swego. Pablo Torre kapitalnie podał prostopadle w pole karne do Roberta Lewandowskiego, a ten strzałem z pierwszej piłki z ośmiu metrów zdobył gola. Polski napastnik dziewięć minut później mógł mieć już dwa gole, ale jego strzał z trzech metrów kapitalnie zablokował obrońca. Lewandowski dopiął swego w 35. minucie. Z prawej strony dośrodkował Yamal, na długim słupku piłkę głową zgrał Eric Garcia, a Lewandowski przewrotką z trzech metrów trafił do siatki! Dla Polaka był to szósty gol w tym sezonie w La Lidze i prowadzi wśród najskuteczniejszych.

Gospodarze błyskawicznie zdobyli kontaktową bramkę. Alex Baena kapitalnie podał w pole karne do Pepe, ten zgrał do Ayoze Pereza, który strzelił mocno niemal w okienko do pustej bramki.

W 44. minucie powinno być 2:2. Po błędzie Barcelony w środku pola Pepe znalazł się sam na sam z ter Stegenem, strzelił z 14 metrów, ale Niemiec kapitalnie obronił.

60 sekund później Barcelona przeżyła dramat. Po rzucie rożnym piłkę złapał ter Stegen, ale upadł i od razu wzywał pomoc medyczną. Bramkarz Barcelony doznał kontuzji kolana i został zniesiony na noszach. Nieoficjalnie mówi się, że może nie zagrać już nawet do końca sezonu. W piątej minucie doliczonego czasu gry goście mogli też stracić prowadzenie, ale Perez fatalnie spudłował z siedmiu metrów.

Koncert Barcelony w drugiej połowie!

Już na początku drugiej połowy gospodarze mogli wyrównać. Najpierw zmiennik ter Stegena - Inaki Pena kapitalnie obronił strzał Pepe, a po chwili po rzucie rożnym Yeremy Pino trafił po strzale głową w poprzeczkę. Barcelona zapędy gospodarzy praktycznie ugasiła w 60. minucie. Po długiej wymianie podań piłkę otrzymał Torre, strzelił lewą nogą z ok. 20 metrów, piłka odbiła się od Logana Costy i wpadła przy słupku do siatki! W efekcie Torre zakończył pojedynek z golem i asystą! A przecież dotychas w tym sezonie zagrał zaledwie 16 minut!

W 67. minucie Lewandowski mógł mieć hat-tricka. Yamal szarżował w polu karnym i został sfaulowany przez Erica Bailly'ego. Sędzia obejrzał powtórkę i podyktował jedenastkę. Polak strzelił jednak w słupek.

Nie pomylił się za to Raphinha. W 75. minucie rezerwowy Pau Victor dostał piłkę w polu karnym, natychmiast odegrał do Brazylijczyka, który uderzył z 14 metrów. Piłka odbiła się od Bailly'ego i wpadła do siatki. Dziesięć minut później Raphinha miał już dwa gole. Tym razem asystował pięknie Yamal, podając zewnętrzną częścią stopy. Brazylijczyk ma już pięć bramek w tym sezonie w La Lidze i jest wiceliderem najskuteczniejszych!

FC Barcelona po tej efektownej wygranej umocniła się na pozycji lidera La Ligi. Ma cztery punktu przewagi nad Realem Madryt. W następnej kolejce drużyna Flicka zmierzy się u siebie z Getafe. Mecz odbędzie się w środę, 25 września o godz. 21.

Villarreal - FC Barcelona 1:5 (1:2)