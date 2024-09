Hiszpanie rozpisują się o "geście Lewandowskiego". Zauważyli radykalną zmianę

Robert Lewandowski w listopadzie zeszłego roku kompletnie zaskoczył kibiców FC Barcelony i to niestety na minus. Podczas spotkania z Deportivo Alaves doszło do incydentu, który komentowała wówczas cała Hiszpania. Po nieudanej akcji Lamine'a Yamala napastnik wściekł się na młodszego kolegę i gdy ten chciał z nim przybić piątkę, Lewandowski kompletnie go zignorował. Tamten gest został odebrany bardzo źle i zwiastował, że gra między tą dwójką może się układać. Wydaje się, że tamte obawy się nie potwierdziły.

Hiszpanie piszą o relacjach Lewandowskiego z Yamalem. "Pełen napięcia moment"

Do wspomnianej sytuacji nawiązał ostatnio kataloński "Sport", który przeanalizował współpracę Lewandowskiego i Yamala. Jak zauważył, jej początek nie należał do specjalnie udanych. Polak często miał pretensje, że skrzydłowy nie szuka go w polu karnym. "Gest Lewandowskiego" był więc efektem frustracji. "To nie był jedyny pełen napięcia moment między tą dwójką. W innym meczu w szatni również doszło do tarć i nawet Cancelo podjął działania w tej sprawie, aby uspokoić sytuację" - przypomnieli dziennikarze.

Na szczęście z czasem problemy na linii Lewandowski - Yamal powoli zaczęły gasnąć, ale atmosferę pogarszały kiepskie wyniki pod koniec zeszłego sezonu. Wszystko miało zmienić się po przyjściu do drużyny Hansiego Flicka. Niedługo po tym 36-latek wykazał się bardzo eleganckim zachowaniem. "Po tym, jak Hiszpania wygrała z Anglią i została mistrzem Europy, Polak przesłał Yamalowi wiadomość z gratulacjami. Była to pełnoprawna deklaracja woli i kto wie, czy nie był to początek nowej, znacznie lepszej relacji" - zastanawiano się.

Wielka przemiana Lewandowskiego. Przekonał się do kolegi. "Już panuje chemia"

Dziennikarze "Sportu" zauważyli, że od nowego sezonu Lewandowski i Yamal częściej ze sobą przebywają i wspólnie żartują na treningach. Wygląda więc na to, że dawna niechęć została przełamana, choć pewnym ograniczeniem pozostaje spora różnica wieku (Yamal ma dopiero 17 lat). "Nie, nie są bliskimi przyjaciółmi i nie zamierzają jeść razem kolacji. Ale szanują się nawzajem i nawet dobrze się razem bawią" - stwierdził "Sport".

Lepiej wygląda także ich współpraca na boisku, a to również przekłada się na ich wzajemne stosunki. "Wyraźny dowód na to, że chemia w drużynie już panuje, można było zobaczyć w meczu z Valladolid. Lamine asystował "Lewemu" przy bramce na 2:0 i obaj świętowali razem, wykonując typowy dla Polaka gest ułożenia przed sobą pięści" - odnotowano. "Wcześniejszy chłód przekształcił się w szacunek i dobre samopoczucie" - podsumowała redakcja.