Barcelona gra w Lidze Mistrzów, a tu takie wieści. Wyczekiwany przełom

FC Barcelona kapitalnie spisuje się na starcie sezonu. Jak na razie wygrała wszystkie pięć spotkań ligowych, a w czwartek zainaugurowała zmagania w Lidze Mistrzów meczem z AS Monaco. Przed nim pojawiły się optymistyczne dla klubu doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Moder nie ma żadnych wątpliwości: To legenda! Jeden z najlepszych w historii

Media: FC Barcelona negocjuje ważną umowę. To kwestia 15 dni

Katalończycy od dłuższego czasu negocjują nową umowę sponsorską z Nike. Obecna obowiązuje do 2028 r., lecz będący w trudnej sytuacji klub chciał ją zerwać, aby związać się z inną marką na korzystniejszych dla siebie warunkach. Z czasem nastąpił zwrot i Barcelona rozpoczęła rozmowy z amerykańskim gigantem co do nowego, długoletniego kontraktu (nawet na dekadę). Jego wartość miała sięgać 1,3 mld euro.

Początkowo mówiło się, że przedłużenie współpracy pomiędzy dwoma gigantami zostanie ogłoszone w czerwcu. To nie nastąpiło, ale nowe wieści w tej sprawie przekazało katalońskie "Mundo Deportivo". " Barca ma nadzieję sfinalizować umowę z Nike w ciągu 15 dni. "Miało miejsce więcej kontaktów pomiędzy stronami" - czytamy.

FC Barcelona coraz bliżej porozumienia z Nike. "Poprawa warunków"

Ostatnie spotkanie odbyło się we wtorek 17 września i przez informatorów zostało określone jako "zwyczajne" w nadal otwartych negocjacjach. Chociaż wszystko wydaje się zmierzać w kierunku porozumienia, przez co w przyszłym tygodniu radcy prawni Nike mają dokonać przeglądu zapisów w przygotowywanej umowie. Jej podpisania "nie należy spodziewać się w ciągu najbliższych dni, ale najwcześniej za dwa tygodnie".

Poza tym zaznaczono, że zarząd Barcelony z prezesem Joanem Laportą na czele w trakcie rozmów dąży do "poprawy warunków kontraktu" i uzyskania zastrzyku gotówki, który pozwoli na zwiększenie pola manewru na rynku transferowym.

Podczas gdy działacze Barcelony skupiają się na negocjacjach z Nike, a piłkarze dążą do kolejnych zwycięstw. Relację tekstową z meczu Ligi Mistrzów z AS Monaco można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.