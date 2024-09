Ocenił pobyt Lewandowskiego w Barcelonie. Niewiarygodne, do kogo go porównał

Cztery bramki i dwie asysty - to dorobek Roberta Lewandowskiego w sezonie 2024/2025. Polski napastnik udanie rozpoczął trzeci sezon gry dla FC Barcelony. Dla katalońskiego klubu rozegrał już w sumie 100 spotkań, w których zdobył 63 bramki i zanotował 19 asyst.

Ekspert ocenił Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. "Klub odżył"

Przez dwa lata gry w Hiszpanii Robert Lewandowski zdobył dwa trofea: mistrzostwo i Superpuchar kraju. - Przede wszystkim FC Barcelona dzięki niemu wygrała ligę, a kibice na nowo uwierzyli w zespół. Klub odżył i to była jego zasługa - ocenił ekspert Eleven Sports Piotr Urban w rozmowie z WP SportoweFakty, przywołując transfer Lewandowskiego z lata 2022 roku za 45 milionów euro z Bayernu Monachium.

Zdaniem Urbana trzeba brać pod uwagę, że Lewandowski ma już 36 lat i nie można oczekiwać, że zawsze będzie w życiowej formie. - Ona faktycznie już jest za nami. Tego typu okresy mają to do siebie, że nie trwają wiecznie. 63 bramki w stu meczach? Świetne osiągnięcie, kosmos - dodał.

- Obniżka formy i drobne wahania w porównaniu do lat ubiegłych absolutnie nie świadczą o czymś negatywnym. Wręcz przeciwnie. Życzę każdemu, żeby nie będąc w życiowej formie, prezentował się równie dobrze. Lewandowski wyciągnął FC Barcelonę z dołka, tak jak kiedyś Ronaldinho. Dzięki niemu klub odżył - powiedział Urban. Nawiązał w ten sposób do sytuacji, w której Barcelona wygrała mistrzostwo Hiszpanii po sześciu latach w 2005 roku, gdy legendarny Brazylijczyk rozgrywał drugi sezon w klubie.

Tego brakuje Lewandowskiemu w Barcelonie. "Postawiłby kropkę nad i"

Urban ocenia czas Lewandowskiego w FC Barcelonie na "piątkę" w skali szkolnej. Wskazał jedną rzecz, do której można się u napastnika przyczepić. - Brakuje mi wielkich występów w jego wykonaniu, pokroju takich, gdy w barwach Borussii Dortmund strzelał cztery gole Realowi Madryt. Gdyby przesądził o awansie w arcyważnym dwumeczu Ligi Mistrzów przeciwko wielkiemu rywalowi albo strzelił ze dwie-trzy bramki Realowi, które zapewniłyby zwycięstwo i jakieś trofeum, Robert postawiłby kropkę nad i - podsumował.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w czwartek 19 września o godzinie 21:00 na wyjeździe z AS Monaco. Będzie to pierwszy mecz piłkarzy Hansiego Flicka w nowej edycji Ligi Mistrzów. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.