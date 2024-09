Nieszczęście. Flick całą winę wziął na siebie. "Nie ma żadnych tłumaczeń"

Hansi Flick ma rewelacyjny start w FC Barcelonie. Jego nowy zespół w pięciu spotkaniach La Ligi odniósł komplet zwycięstw i jest liderem rozgrywek. W dodatku FC Barcelona jest bardzo chwalona za efektowny styl gry.

Hansi Flick wziął winę na siebie. "Nie ma żadnych tłumaczeń"

Niemieckiemu szkoleniowcowi nie przeszkadzają kontuzje kilku ważnych piłkarzy. Z tego powodu nie grają m.in. Ronald Araujo, Gavi, Andreas Christensen, Frenkie de Jong czy wielce utalentowany 17-letni Marc Bernal.

Z problemami zdrowotnymi zmaga się też Fermin Lopez. - Z powodu kontuzji mięśniowej stracił on ostatni mecz ligowy FC Barcelony z Gironą (4:1). Młody pomocnik trenował już jednak z zespołem Hansiego Flicka i mógł wrócić nawet na czwartkowe spotkanie Ligi Mistrzów z AS Monaco. Tak się jednak nie stanie. 23-latkowi odnowiła się kontuzja i jak poinformował klub, będzie musiał on pauzować kolejne trzy tygodnie - pisał dwa dni temu Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Hansi Flick wziął na siebie winę za kontuzję Fermina Lopeza.

- Wielka szkoda, bo Fermin grał w dwóch turniejach i czuję się trochę winny, gdyż nie rozmawiałem z trenerem reprezentacji U-21. Normalnie powiedziałbym mu: zostaw go w domu, proszę. Jednak nie ma żadnych wytłumaczeń i czuję się winny temu, co się stało. To zawodnik, którego bardzo potrzebujemy w obecnej sytuacji. Potrafi strzelać gole, ale też jest profesjonalistą we wszystkim, co robi. Musimy dbać o piłkarzy, bo ostatecznie czasami grają za dużo i trzeba trochę zwolnić - powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z AS Monaco.

Początek spotkania w czwartek o godz. 20.45.