Wyszło na jaw, co Neymar powiedział kolegom o Mbappe. "Katastrofa"

Kylian Mbappe był bohaterem najgłośniejszego letniego transferu na rynku piłkarskim. 25-letni Francuz zamienił PSG na zwycięzcę Ligi Mistrzów i najbardziej utytułowaną drużynę w tych rozgrywkach - Real Madryt.

Neymar miał ostrzegać swoich kolegów z Realu Madryt przed Mbappe

Gdy już było pewne, że Mbappe trafi do Realu Madryt, to Neymar, były piłkarz FC Barcelony, a obecnie arabskiego Al-Hilal miał ostrzegać swoich rodaków z Madrytu: Viniciusa Juniora, Rodrygo i Edera Militao przed Mbappe.

- W Realu Madryt jest wielu Brazylijczyków, którzy są też kolegami z innymi rodakami, których tam nie ma, na przykład z Neymarem. Pomiędzy nim a Mbappé zawsze była wojna, więc Neymar poinformował ich o tym, że gra z nim to katastrofa, że to piekło itd. - mówił francuski dziennikarz Cyril Hanouna w programie Europe 1.

Hanouna jest słynnym, francuskim dziennikarzem, który zajmuje się głównie tematyką społeczną, polityczną i medialną.

Mbappe nigdy nie miał dobrych relacji z Neymarem. We wrześniu ubiegłego roku, po odejściu Brazylijczyka do saudyjskiego Al-Hilal zostały one zniszczone do tego stopnia, że piłkarze przestali obserwować się w mediach społecznościowych.

Mbappe w sześciu dotychczasowych meczach tego sezonu zdobył cztery gole.

Real Madryt po pięciu kolejkach ma jedenaście punktów, cztery mniej od prowadzącej FC Barcelony.