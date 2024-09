Prorocze słowa Lewandowskiego. "Nie można"

FC Barcelona może poszczycić się jedną z najlepszych akademii piłkarskich na świecie. "La Masia" wyprodukowała już wiele gwiazd, a kolejne zaczynają stanowić o sile FC Barcelony. Mowa nie tylko o 17-letnim Lamine Yamalu, ale także Alejandro Balde, Pau Cubarsim czy Marcu Casado.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Prorocze słowa Lewandowskiego. Przed tym ostrzega młode gwiazdy futbolu

Dobre relacje z nastolatki potrafi utrzymywać Robert Lewandowski, który jest od nich starszy prawie o dwie dekady. 36-letni polski napastnik w rozmowie z "The New York Times" ostrzega jednak graczy młodego pokolenia. Wspomniał o największym zagrożeniu, które na nich czeka - media społecznościowe.

- Jesteśmy sportowcami, ale w końcu jesteśmy też ludźmi. Też mamy emocje i wiemy, że utrzymanie silnej mentalności jest bardzo ważne, ponieważ teraz łatwo jest powiedzieć coś w Internecie w sposób, w jaki nie powiedziałbyś tego w prawdziwym życiu. Niestety nie można żyć w tych czasach, w tym świecie i nie być silnym psychicznie - powiedział Robert Lewandowski. Stres związany z krytyką, która zalewa media społecznościowe przeciwko sportowcom, niezależnie od ich wieku.

36-latek uważa, że wywieranie tego rodzaju presji i oczekiwań na młodych zawodników zbiera swoje żniwo w inny sposób niż gdy to on zaczynał grę na profesjonalnym poziomie. - Są młodzi gracze, którzy już w młodym wieku doznali wielu kontuzji. Nie możemy oczekiwać, że zawodnicy będą później grać 10 lat na najwyższym poziomie ze względu na aspekt mentalny, ze względu na media społecznościowe. To bardzo trudne.

Robert Lewandowski jest pewny, że presja z mediów społecznościowych oraz coraz bardziej napięty kalendarz rozgrywek piłkarskich mogą być szkodliwe dla młodych gwiazd. - To prawdopodobnie będzie problem dla futbolu - podsumował polski napastnik w rozmowie z "The New York Times".