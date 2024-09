Tak, tak, tak! Oto co Hiszpanie piszą o Lewandowskim

FC Barcelona w efektownym stylu rozpoczęła nowy sezon. Drużyna Hansiego Flicka wygrała wszystkie dotychczasowe mecze ligowe, pokonując kolejno Valencię (2:1), Athletic Bilbao (2:1), Rayo Vallecano (2:1) i Real Valladolid (7:0).

Barcelona jest liderem La Liga i ma cztery punkty przewagi nad Realem Madryt, Atletico Madryt oraz Villarrealem. Do obecnej sytuacji drużyny mocno przyłożył się Robert Lewandowski, który w czterech meczach strzelił cztery gole i miał asystę.

Polak jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców ligi z bramką przewagi nad klubowym kolegą, Raphinhą. Szansę na poprawienie statystyk Lewandowski będzie miał w niedzielę, kiedy Barcelona zagra na wyjeździe z Gironą (16:15).

Dla kapitana reprezentacji Polski będzie to spotkanie wyjątkowe. Będzie to bowiem 100. występ Lewandowskiego dla Barcelony. I właśnie o tym przed spotkaniem piszą hiszpańskie media. "Lewandowski będzie miał co najmniej kilka powodów do świętowania przed meczem z Gironą" - zauważył "AS".

I wyliczył: "Po pierwsze, Barcelona jest liderem ligi po tym, jak wygrała cztery pierwsze mecze. Po drugie Lewandowski jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Po trzecie, w niedzielę rozegra 100. mecz w barwach Barcelony po tym, jak dołączył do klubu latem 2022 r.".

Hiszpanie zachwyceni Lewandowskim

Dalej dziennikarze zachwycali się statystykami naszego napastnika. "Liczby wyraźnie pokazują, że Lewandowski strzela gole jak na zawołanie. W 99 dotychczasowych występach brał udział przy 81 bramkach. Strzelił 63 gole, miał 18 asyst. Już w pierwszym sezonie był królem strzelców ligi, prowadząc Barcelonę do mistrzostwa Hiszpanii" - napisali Hiszpanie.

"W lidze Lewandowski zdobył 46 bramek w 73 występach, co daje mu średnią 0,63 bramki na mecz. W Lidze Mistrzów dołożył osiem goli w 14 spotkaniach, co daje średnią 0,57 gola na spotkanie. Polak miał dwa hat-tricki, jeden w Lidze Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno" - dodali.

"Odkąd Lewandowski podpisał kontrakt z Barceloną, zagrał 8097 minut, pokazując, że wiek nie jest dla niego żadną przeszkodą. Nie przeszkadzały mu też kontuzje. Lewandowski miał tylko problemy z plecami, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym" - zauważyli dziennikarze.

"Lewandowski rozgrywa trzeci z czterech sezonów, na które umówił się z Barceloną. Kolejny rok w klubie zależy od tego, co pokaże w tym sezonie. Ale biorąc pod uwagę fakt, jak zaczął te rozgrywki, trudno sobie wyobrazić, by nie został w Barcelonie na jeszcze jeden rok" - podsumowali.