Lewandowski w centrum skandalu. Polak został zawieszony. Oto kulisy

W grudniu 2022 roku FC Barcelona wygrała na wyjeździe z Osasuną Pampeluna 2:1, mimo że do przerwy przegrywała 0:1 i musiała grać przez całą drugą połowę w dziesiątkę, po tym jak sędzia Gil Manzano wyrzucił z boiska za dwie żółte kartki Roberta Lewandowskiego. Do samych kartek większych pretensji mieć nie można było, niemniej jednak schodząc z boiska Lewandowski wskazał na swój nos, co arbiter w protokole meczowym opisał jako gest znieważenia sędziego. Przez to kapitan reprezentacji Polski dostał dodatkowe dwa mecze dyskwalifikacji (plus trzeci za czerwoną kartkę).

Tak zawieszono Roberta Lewandowskiego. Znany sędzia ujawnia duże nieprawidłowości

Jak poinformował w radiu Cadena Cope były hiszpański sędzia międzynarodowy Antonio Mateu Lahoz, w trakcie redagowania protokołu meczowego miało dojść do nieprawidłowości, jako że Gil Manzano miał być wspomagany przez będącego w sali VAR wiceszefa hiszpańskiego Kolegium Sędziów Antonio Rubinosa Pereza, byłego sędziego z Madrytu.

- Zastanawiali się, co by po polsku znaczyło dotknięcie nosa. Antonio Rubinos Pérez rozmawiał z kolegą, który był w Pampelunie (Gilem Manzano -red.) - opowiadał Mateu Lahoz, mówiąc o tworzeniu protokołu meczowego z meczu Osasuna - Barcelona. Prowadzący zapytał go o to, czy sędziemu dyktowano treść słów, które mogłyby doprowadzić do zawieszenia Lewandowskiego.

- Niech oni to opowiedzą - stwierdził Mateu Lahoz, po czym to potwierdził: - Byłem zszokowany i powiedziałem to, pytając na głos, co robią.

Sprawa jest na tyle poważna, że hiszpański Komitet Rozgrywek La Liga zajmuje się po meczach sprawami jedynie opisanymi w protokole sędziowskim. Dlatego też wielu zawodnikom w lidze hiszpańskiej obrywa się niewspółmiernie do czynu, a innym podobne występki uchodzą płazem. Interwencja VAR w tej sprawie, już przy redagowaniu protokołu meczowego, oznaczałaby, że sam sędzia Jesus Gil Manzano nie umiałby zinterpretować gestu Roberta Lewandowskiego. Co więcej, jeśli arbitrzy faktycznie uznali, że ten gest jest w jakiś sposób obraźliwy w Polsce, doszło do dużej nadinterpretacji.

Na całe szczęście, sprawa zawieszenia Roberta Lewandowskiego nie wpłynęła na końcowe wyniki sezonu 2022/23, w którym FC Barcelona i tak zdobyła mistrzostwo Hiszpanii.