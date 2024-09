A jednak. Zwrot ws. przyszłości gracza Realu Madryt. Romano przekazał wieści

W letnim oknie transferowym do końca ważyła się przyszłość Andrija Łunina, który ostatecznie pozostał w Realu Madryt, mimo rozczarowującej pozycji w drużynie po powrocie do zdrowia Thibauta Courtoisa. Ukrainiec nie dość, że nie zmienił barw klubowych, to w dodatku przedłuży kontrakt z "Królewskimi" - takie informacje podaje Fabrizio Romano oraz hiszpańskie media.

