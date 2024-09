Kuriozalny problem nowej gwiazdy Barcelony. Hiszpanie ujawnili

Dani Olmo dopiero w trzeciej kolejce La Ligi zadebiutował w barwach FC Barcelony. To efekt tego, że klub ze względu na problemy finansowe nie mógł zarejestrować 41-krotnego reprezentanta Hiszpanii do gry w lidze hiszpańskiej. Nawet mimo sprzedaży kilku zawodników i desperackich prób kolejnych cięć wynagrodzeń dla innych.

Kolejne kłopoty FC Barcelony? Hiszpanie informują

Dani Olmo ma bardzo dobry początek, bo w trzech meczach zdobył dwie bramki - w tym tę zwycięską w wyjazdowym meczu z Rayo Vallecano (2:1). Niewykluczone jednak, że jeden z bohaterów Euro 2024, pod koniec roku będzie miał duże problemy. Sensacyjne informacje na jego temat przekazał hiszpański dziennik "Mundo Deportivo".

Według dziennikarzy Olmo od zimy może nie grać w FC Barcelonie! To bowiem efekt tego, że piłkarz został zarejestrowany tylko na pierwszą połowę sezonu. Jeśli zarząd FC Barcelony nie wykaraska się z kłopotów i nie znajdzie rozwiązania tej sytuacji, to zawodnik spędzi drugą część sezonu na trybunach. To byłoby spore osłabienie dla FC Barcelony, która straciła już kontuzjowanego środkowego pomocnika - 17-letniego Marca Bernala (zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i nie zagra kilka miesięcy).

FC Barcelona sprowadziła Olmo tego lata z niemieckiego RB Lipsk za 55 milionów euro. Kwota ta może jednak nadal wzrastać poprzez uzgodnione bonusy.

FC Barcelona ma świetny początek sezonu. Odniosła komplet czterech zwycięstw i prowadzi w tabeli La Ligi. Ma cztery punkty przewagi nad Realem Madryt.

Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z rewelacją ubiegłego sezonu - Gironą. Początek meczu w niedzielę, 15 września o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.