Nowe porządki w Barcelonie. Lewandowskiemu nie wolno tego robić

FC Barcelona prowadzi w tabeli La Liga, Robert Lewandowski jest obecnie najlepszym strzelcem na hiszpańskich boiskach. To w dużej mierze na pewno zasługa nowego trenera - Hansiego Flicka. Jednocześnie "Mundo Deportivo" zwraca uwagę na to, że Barcelona jest "mniej spięta", co przekłada się na mniejszą liczbę żółtych kartek. To duża zmiana w porównaniu do poprzedniego sezonu.

