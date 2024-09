Kapitalne wieści dla Lewandowskiego! Wszyscy na to czekali

19 listopada 2023 r. - to data meczu między Hiszpanią a Gruzją (3:1) w eliminacjach do Euro 2024. W wyjściowym składzie Hiszpanów znalazł się Gavi, ale musiał opuścić boisko już w 26. minucie. "Nagle bez kontaktu z przeciwnikiem doznał koszmarnego urazu. Poczuł chrupnięcie w kolanie, padł na murawę i nie był w stanie kontynuować gry" - pisaliśmy na Sport.pl. Już w tamtym momencie było jasne, że Gavi nie zagra do końca sezonu, a dodatkowo przegapi Euro 2024 oraz igrzyska olimpijskie w Paryżu, na których mógłby zagrać.

Barcelona wykorzystała kontuzję Gaviego, by warunkowo zarejestrować Vitora Roque na drugą część poprzedniego sezonu ligi hiszpańskiej. "Atmosfera wokół pomocnika była jak na pogrzebie. W szatni nikt nie odważył się podnieść głosu, ciszę przerywały jedynie krzyki zawodnika Barcelony" - relacjonował portal relevo.com. W maju br. dziennik "AS" podawał, że realny termin powrotu Gaviego do gry to styczeń 2025 r. W pierwszej połowie lipca Gavi zaczął powoli wracać do treningów na boisku. Były to jednak indywidualne treningi pod okiem trenerów.

Teraz pojawiają się nowe informacje ws. Gaviego i jego ewentualnego powrotu do gry w barwach Barcelony.

Znamy termin powrotu Gaviego do gry. Blisko, coraz bliżej

We wtorek Barcelona opublikowała nagranie w mediach społecznościowych, na których można obejrzeć trening Gaviego w trakcie wrześniowej przerwy na mecze reprezentacji. Kataloński dziennik "Sport" pisze o "spokoju" w kontekście Gaviego i podkreśla, że nikt nie zamierza forsować wcześniejszego powrotu piłkarza do gry. "Eksperci zapewniali, że z tego typu urazem nie należy się spieszyć i najbardziej logiczne jest, że powrót do gry zajmie Gaviemu rok. I tak też się stanie. Rekonwalescencja przebiega dobrze, ale otoczenie zawodnika zawsze apelowało o spokój" - czytamy.

Kiedy Gavi ma wrócić do gry? Z najnowszych informacji hiszpańskich mediów wynika, że może to nastąpić w październiku lub listopadzie. "W żadnym momencie powrót Gaviego nie będzie wymuszony, bez względu na to, jak bardzo sam Gavi będzie chciał ponownie zagrać. On wróci, gdy nie będzie niebezpieczeństwa nawrotu kontuzji. Jego powrót na boisko powinien być stopniowy" - dodaje "Sport". - Kiedy Gavi jest na murawie, to boisko płonie. Damy mu czas, którego potrzebuje i miejmy nadzieję, że będzie grał w tym klubie przez następne 10-15 lat. Musimy się nim zaopiekować - mówił Hansi Flick w dniu prezentacji.

Powrót Gaviego to są też wspaniałe informacje dla Roberta Lewandowskiego. Od momentu transferu Polaka do Barcelony to właśnie Gavi jest jednym z jego najlepszych kolegów. Bardzo dobrze wygląda też współpraca Gaviego z Lewandowskim na boisku. - Powiedziałem Gaviemu, żeby trzymał się blisko mnie, bo wiedziałem, że razem możemy dokonać czegoś wielkiego - mówił Lewandowski o Gavim po finale Superpucharu Hiszpanii w sezonie 23/24, gdzie Barcelona wygrała 3:1 z Realem Madryt.

Do momentu kontuzji Gavi zagrał w 111 meczach dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił siedem goli i zanotował czternaście asyst. Jego kontrakt z klubem wygasa w czerwcu 2026 r. Dodatkowo Gavi zagrał już 27 meczów w reprezentacji Hiszpanii, w których strzelił pięć goli.