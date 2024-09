Zidane na treningu rywali Legii. Uważnie przyglądał się jednemu piłkarzowi

Spośród wszystkich drużyn, z którymi zagra Legia Warszawa w fazie ligowej Ligi Konferencji, Real Betis to bez wątpienia najmocniej prezentujący się i najbardziej znany zespół. Oczywiście starcia z Lugano czy Djurgardens nie będą łatwe, Omonia Nikozja oraz Backa Topola też mają argumenty. Niemniej drużyna z Andaluzji na papierze przebija je wszystkie i to zdecydowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Moder nie ma żadnych wątpliwości: To legenda! Jeden z najlepszych w historii

Real Betis już czeka na Legię Warszawa

Isco, Giovanni Lo Celso, Ricardo Rodriguez czy wypożyczony niedawno z Barcelony Vitor Roque. Te nazwiska robią wrażenie i symbolizują, z jak jakościowym zespołem zagra Legia. Niemniej na jednym z treningów Betisu zdecydowanie najbardziej znanym piłkarzem był kto inny. Tym kimś był legendarny Zinedine Zidane, którego nagrano, jak z boku przygląda się trenującym zawodnikom.

Słynny francuski piłkarz oraz trener pozostaje bez pracy po tym jak latem 2021 roku pożegnał się z Realem Madryt po zdobyciu m.in. dwóch mistrzostw Hiszpanii i trzykrotnym wygraniu Ligi Mistrzów. Od tamtej pory "Zizou" łączony był z wieloma klubami jak choćby Bayern Monachium czy Juventus. Typowano też, że mógłby przejąć reprezentację Francji z rąk Didiera Deschampsa. Jednak nic z tego nie wyszło. Czyżby teraz Zidane uznał, że już dość tej przerwy i zdecydował się na kierunek, który wprawiłby wszystkich w osłupienie?

Zidane przybył na trening, by wspierać syna. Do czterech razy sztuka?

Choć starcie trenerskie Zidane vs Feio byłoby bardzo ciekawe, to Real Betis raczej nie ma szans przyjechać 3 października do Warszawy z Francuzem na ławce. Sezon ligowy zaczęli co prawda słabo, bo od dwóch remisów oraz porażki, niemniej posada Manuela Pellegriniego nie powinna być zagrożona. Zidane pojawił się na treningu pierwszej drużyny Betisu, ponieważ w jej szeregach trenować zaczął jego syn Elyaz.

To kolejny potomek legendarnego pomocnika, który postara się zrobić dużą karierę. Wcześniej próbowali jego trzej starsi bracia, ale żaden z nich nie objawił talentu na choćby część miary słynnego ojca. Enzo Zidane ma dziś 29 lat i od roku jest bez klubu, a najlepiej szło mu w hiszpańskiej trzeciej lidze (7 goli i 15 asyst w 74 spotkaniach). Theo Zidane to 22-letni środkowy pomocnik, który obecnie gra dla drugoligowej hiszpańskiej Cordoby CF (trzy mecze w tym sezonie).

Zdaje się, że najlepiej wiedzie się 26-letniemu bramkarzowi Luce Zidane'owi, który ma na koncie już ponad 100 spotkań w drugiej lidze hiszpańskiej i jest dziś podstawowym golkiperem Granady. Wspomniany Elyaz w grudniu skończy 19 lat, a jego pozycja to środek obrony.