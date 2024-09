Laporta ujawnia, co się wydarzyło. Zaskakujący gest Lewandowskiego

Na początku sezonu Robert Lewandowski i FC Barcelona znajdują się w bardzo dobrej formie. Polski napastnik ma na koncie cztery bramki i asystę w czterech kolejkach ligowych, w których zespół Hansiego Flicka zdobył komplet dwunastu punktów. Jednocześnie klub ciągle zmaga się z problemami finansowymi i z tego powodu tylko do 31 grudnia był w stanie zarejestrować w rozgrywkach Daniego Olmo, który ma na koncie już dwie bramki dla ekipy ze stolicy Katalonii.

Zanim doszło do rejestracji Olmo, to z klubu odszedł Ilkay Guendogan, Vitor Roque, a wyrejestrowany został Andreas Christensen. Dopiero wtedy były piłkarz RB Lipsk mógł zostać tymczasowo zarejestrowany przez Barcelonę w rozgrywkach La Ligi.

Robert Lewandowski był gotów pomóc FC Barcelonie. "Jest bardzo oddany klubowi"

Okazuje się, że pomóc w rejestracji Daniego Olmo gotów był Robert Lewandowski, o czym poinformował we wtorkowe popołudnie Joan Laporta. Prezydent FC Barcelony na konferencji prasowej mówił o sytuacji klubu po letnim okienku transferowym i w pewnym momencie wspomniał o sytuacji z polskim napastnikiem, który był gotów obniżyć swoje wynagrodzenie, żeby pomóc w rejestracji Olmo.

- Widzę Roberta zmotywowanego bardziej niż kiedykolwiek. Robert potrzebował nowego impulsu, jest w bardzo dobrej formie fizycznej. To zawodnik, który jest mocno zaangażowany w klub. Zaręczam was o tym. Gdy usłyszał, że możemy mieć problemy ze spełnieniem finansowego fair play, to zaoferował swój kontrakt. Jestem mu za to bardzo wdzięczny, ale powiedziałem, że nie będzie to konieczne - przekazał Laporta cytowany przez "Mundo Deportivo".

- Jest bardzo oddany klubowi, a także wymagający wobec zespołu, siebie i swoich kolegów z drużyny. Ma za sobą dobre występy i jestem pewien, że to będzie najlepszy rok Lewandowskiego - dodał sternik FC Barcelony.

Obecnie Robert Lewandowski znajduje się na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed wyjazdowymi meczami w Lidze Narodów ze Szkocją (5 września) i Chorwacją (8 września). Początek obu spotkań o 20:45. Relacje tekstowe z nich będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.