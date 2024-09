Tak wygląda tabela La Liga po tym, co zrobił Mbappe w niedzielny wieczór

Latem Real Madryt dokonał jednego z największych transferów w historii - sprowadził Kyliana Mbappe. Kibice liczyli, że już od pierwszych spotkań w La Liga piłkarz zacznie strzelać jak szalony. Tak się nie stało. Co więcej, sympatyków klubu zmartwiła nie tylko forma Francuza, ale i całego zespołu, który po trzech kolejkach zgromadził tylko pięć punktów. To efekt remisu 1:1 z Mallorką oraz z Las Palmas, a także zwycięstwa 3:0 z Realem Valladolid. W żadnym z tych meczów były zawodnik PSG gola nie strzelił. Wierzono więc, że przełamie się w niedzielnym starciu z Realem Betis i poprawi sytuację klubu w tabeli La Liga. Ta była bowiem nieciekawa i zespół tracił coraz więcej do odwiecznego rywala.

Dublet Kyliana Mbappe zapewnia zwycięstwo mistrzom Hiszpanii. Tak wygląda tabela La Liga po meczu Realu Madryt z Realem Betis

Mowa oczywiście o FC Barcelonie. Ta wręcz perfekcyjnie rozpoczęła sezon. W czterech kolejkach zdobyła komplet punktów, co jest jej najlepszym startem od sześciu lat. Wygrała 2:1 z Valencią, Athletikiem Bilbao i Rayo Vallecano. Z kolei w sobotę rozbiła aż 7:0 Real Valladolid.

Madrycka ekipa musiała więc wygrać w niedzielę, by choć częściowo zniwelować stratę. I mecz zaczęła obiecująco - kreowała groźne okazje pod bramką rywali, również za sprawą Mbappe, ale brakowało skuteczności. - Nie można mu odmówić chęci - chwalili Francuza komentatorzy Canal+Sport. W pierwszej partii szanse mieli zarówno Rodrigo, Vinicius Junior, Edera Militao, jak i wspomniany Mbappe, ale gole nie padły.

Druga połowa miała bardzo podobny przebieg. Znów mistrzowie Hiszpanii naciskali, ale szczęście ewidentnie im nie sprzyjało. Dodatkowo doszło do dość kontrowersyjnej sytuacji, w której piłka uderzyła w rękę zawodnika Betisu, ale sędzia nie podyktował rzutu karnego. - O tym będzie się wiele mówiło - podkreślali komentatorzy. W końcu jednak doszło do przełamania i defensywa gości skapitulowała.

Pokonał ją... Mbappe po kapitalnym podaniu Federico Valverde. Było to dla niego premierowe trafienie w La Liga, a drugie w barwach Realu. I na tym się nie zatrzymał. W 76. minucie sędzia podyktował "jedenastkę" po faulu na Viniciusie Juniorze, do której podszedł Francuz. I pewnie ją wykorzystał, podwyższając prowadzenie na 2:0.

Taki wynik pozwolił Realowi awansować w tabeli La Liga i to znacznie. Obecnie zajmuje drugie miejsce z dorobkiem ośmiu punktów. Do lidera, a więc FC Barcelony traci cztery punkty. Na trzeciej lokacie znajduje się Atletico Madryt - ma tyle samo "oczek", co drużyna Ancelottiego, ale legitymuje się gorszym bilansem bramkowym. Z kolei Betis pozostał na 17. pozycji. Ma jednak o jeden mecz rozegrany mniej.

Tabela La Liga po 4. kolejce:

FC Barcelona - 4 mecze, 12 pkt, bilans bramek 13:3 Real Madryt - 4, 8 pkt, 7:2 Atletico Madryt - 4, 8 pkt, 6:2 Villarreal - 4, 8 pkt, 9:7 Girona - 4, 7 pkt, 7:4 Deportivo Alaves - 4, 7 pkt, 5:3 Osasuna Pampeluna - 4, 7 pkt, 5:7 Celta Vigo - 4, 6 pkt, 10:9 Leganes - 4, 5 pkt, 3:3 Mallorca - 4, 5 pkt, 2:2 Rayo Vallecano - 4, 4 pkt, 4:5 Real Sociedad - 4, 4 pkt, 3:4 Athletic Bilbao - 4, 4 pkt, 3:4 Espanyol - 4, 4 pkt, 2:3 Real Valladolid - 4, 4 pkt, 1:10 Getafe - 3, 3 pkt, 1:1 Real Betis - 3, 2 pkt, 1:3 Las Palmas - 4, 2 pkt, 4:7 Sevilla - 4, 2 pkt, 3:6 Valencia - 4, 1 pkt, 3:7.

W najbliższych dniach sytuacja w tabeli się nie zmieni. Teraz piłkarzy czeka przerwa na mecze reprezentacji. Do gry wrócą w piątek 13 września. Wtedy to odbędą się pierwsze spotkania 5. kolejki La Liga.