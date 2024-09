Tak Hiszpanie od rana piszą o Lewandowskim. Zaboli Mbappe

Robert Lewandowski od początku sezonu błyszczy w barwach FC Barcelony. W wygranym 7:0 meczu z Realem Valladolid trafił do siatki na 2:0 po kapitalnej asyście Lamine'a Yamala. Tym samym Polak powiększył swój dorobek strzelecki do czterech bramek w czterech kolejkach. Wcześniej dwukrotnie strzelał gole w meczu z Valencią i raz z Athletikiem Bilbao. Zachwycona postawą naszego zawodnika jest hiszpańska prasa.

Hiszpanie jasno orzekli. "Odzyskanie Lewandowskiego". Wskazali, co było kluczem

Madrycki "As" jest pod wrażeniem odrodzenia polskiego kapitana. Od razu musiały się pojawić zestawienia z Kylianem Mbappe, który po przyjściu do Realu Madryt wciąż czeka na pierwszą bramkę w LaLiga. "Z czterema golami w czterech kolejkach Lewandowski wyróżnia się w walce o trofeum Pichichi, które zdobył w pierwszym sezonie w LaLiga. Jego występy i statystyki wywierają presję na Kyliana Mbappe, uważanego za jedną z najlepszych dziewiątek na świecie i który przybył do ligi jako sześciokrotny najlepszy strzelec Ligue 1. Ancelotti nie znalazł jeszcze recepty na to, aby zabłysnął u boku Viniciusa" - czytamy.

"As" przyczyn lepszej dyspozycji Lewandowskiego dopatruje się w zmianie szkoleniowca. Od nowego sezonu Xaviego zastąpił Hansi Flick. "Niemiecki trener ślepo wierzy w napastnika i wiedział, że ten odwdzięczy się, jeśli zapewni mu dobrą formę i stworzy dla niego ekosystem, w którym będzie mógł dostawać wiele piłek" - wyjasniają dziennikarze.

Na znakomitej współpracy Lewandowskiego z trenerem Hansim Flickiem skoncentrowała się także "Marca". To właśnie przyjście Niemca miało podziałać ożywczo na Polaka, który za poprzedniego szkoleniowca - Xaviego - znalazł się nawet na liście graczy na sprzedaż. "Jednym z kluczy było odzyskanie Lewandowskiego. Nie należy zapominać, że Xavi chciał Polaka wyrzucić z drużyny. Flick działał ostrożnie. Znał go doskonale z pracy w Bayernie Monachium. Przywrócił mu pewność siebie i umieścił w pozycji, na której czuje się najlepiej. Jest finiszerem i potrzebuje dostawać dobre piłki. A kiedy tak jest, to nie wybacza" - zauważa.

Lewandowski znów czaruje w Hiszpanii. "Ma wyjątkową chemię"

Hiszpanie są także pod wrażeniem, że Lewandowski utrzymuje tak znakomitą regularność mimo swojego wieku. "Trafiał już do siatki w trzech z czterech kolejek. A teraz strzelił gola i zanotował asystę. Od momentu przybycia do zespołu latem 2022 roku Lewandowski strzelił 63 gole w 96 meczach i zaliczył 8 asyst. To nie są rzeczy dla zwykłych ludzi, którzy właśnie skończyli 36 lat" - podkreśliło "Mundo Deportivo".

Znakomitą serię jednej bramki na mecz odnotował także kataloński "Sport". "Lewandowski był jednym z najlepszych europejskich strzelców ostatniej dekady i choć ma już 36 lat, nadal ma wyjątkową chemię przy zdobywaniu bramek. Widać to już na początku sezonu. System, w którym ma więcej zawodników blisko pola karnego rywala, faworyzuje go i Polak w czterech meczach strzelił już cztery gole" - możemy przeczytać.