Efekt Flicka już działa? Barcelona w euforii. Tak dobrze nie było od lat

- Jestem bardzo szczęśliwy i usatysfakcjonowany z tego, że będę miał możliwość ponownej współpracy z Hansim Flickiem. Uważam, że przed nami bardzo dobry sezon i jesteśmy w stanie zakończyć go triumfem - mówił na początku sierpnia Robert Lewandowski w rozmowie z "Mundo Deportivo". Polak był ewidentnie podekscytowany szansą gry pod okiem Niemca.

To właśnie pod wodzą tego szkoleniowca 36-latek osiągał największe sukcesy w Bayernie Monachium i liczył, że znów uda mu się nawiązać do formy sprzed lat. I jak na razie jest na dobrej drodze, by dopiąć swego. W końcu w trzech meczach La Liga zdobył trzy bramki. Jednak nie tylko Lewandowski poprawił dyspozycję, ale i cała Barcelona. Jak się okazuje, tak dobrze nie było od dawna.

Hansi Flick odmienił Barcelonę. Start marzeń w La Liga. Takich wyników kibice nie widzieli od... sześciu lat

Flick zadebiutował w La Liga od zwycięstwa. Na start katalońska ekipa triumfowała z Valencią (2:1). Kolejne spotkanie zakończyło się takim samym wynikiem, tym razem z Athletikiem Bilbao. I ze zwycięskiego kursu Barcelona nie zamierzała schodzić także w trzeciej kolejce, choć zadanie przed nią było naprawdę trudne - mecz z Rayo Vallecano i to na terenie rywala. Dość powiedzieć, że Katalończycy nie wygrali tam od... 2018 roku.

I w tym sezonie w końcu udało się przełamać złą passę. Mimo że Barcelona przegrywała już od 9. minuty po strzale Unaia Lopeza, to w drugiej połowie doprowadziła do wyrównania za sprawą Pedriego, a następnie nowy nabytek, Dani Olmo, zadał decydujący cios. Tym samym po trzech kolejkach drużyna Flicka jest jedyną ekipą w La Liga z kompletem punktów.

Jak donoszą dziennikarze katalońskiego "Sportu", po raz ostatni tak dobry start Barcelona zaliczyła w sezonie 2018/19. Wówczas pod wodzą Ernesto Valverde triumfowała w pierwszych czterech spotkaniach. I już w najbliższą sobotę zespół będzie miał okazję wyrównać to osiągnięcie. Jednak z pewnością zarówno Flick, piłkarze jak i kibice marzą o wyrównaniu innego sukcesu. Mowa o wygraniu pierwszych ośmiu meczów - taka passa, najlepsza w XXI wieku - przytrafiła się Barcelonie w sezonie 2013/14, kiedy to na ławce trenerskiej zasiadał Gerardo Martino.

Hiszpanie komplementują Flicka

Wydaje się, że Flick wprowadził więcej spokoju w szeregi drużyny, zaprezentował inną taktykę i sposoby szkolenia, co przynosi efekty. Widać to nie tylko w tabeli, ale i na boisku. Taki styl gry podoba się nawet hiszpańskim ekspertom, którzy wychwalają Niemca. "Barca Hansiego Flicka zaczyna ekscytować. Zaczyna wyglądać na solidny zespół. (...) Wie, o co gra, a każdy zawodnik zna swoją misję na boisku. Rywalizuje i naciska z porządkiem oraz intensywnością, nigdy nie oddaje gry" - pisali.

Mecz pomiędzy Barceloną a Realem Valladolid odbędzie się w sobotę 31 sierpnia. Początek o godzinie 17:00.