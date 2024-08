Real zalicza wpadkę za wpadką! Światowe gwiazdy bezradne ze słabeuszem

Nie tak miał wyglądać początek sezonu w wykonaniu Realu Madryt i jego nowej gwiazdy - Kyliana Mbappe. Francuz w starciu z Las Palmas oddał aż dziewięć strzałów, ale bramkarza rywali pokonać zdołał tylko Vinicius Junior - i to z rzutu karnego. To jednak dało "Królewskim" tylko punkt. To ich drugi wyjazdowy remis z rzędu.

