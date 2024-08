Koszmar piłkarza Barcelony. Flick, Lewandowski i reszta załamani

Barcelona długo nie mogła sforsować defensywy rewelacyjnego na początku tego sezonu Rayo Vallecano. Gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Unaia Lopeza i aż do 60. minuty goście musieli gonić wynik. Wówczas do siatki trafił Pedri, a w 82. minucie decydującego gola zdobył nowy idol kibiców Barcelony - Dani Olmo. To oznacza, że po trzech kolejkach Katalończycy mają komplet punktów.

To zdecydowanie powody do zadowolenia dla trenera Barcelony Hansiego Flicka. Nowy szkoleniowiec przybył do klubu z zadaniem odbudowy i odzyskania mistrzostwa kraju. Niestety Niemiec nie mógł być w pełni szczęśliwy po wtorkowym spotkaniu. Wszystko z powodów urazu jednego z kluczowych graczy.

Chodzi o kontuzję 17-letniego Marca Bernala, który od początku sezonu był podstawowym piłkarzem środka pola. Według informacji "Mundo Deportivo" zerwał on więzadła krzyżowe w lewym kolanie.

"Hansi Flick zaraz po zakończeniu meczu wyraził swoje zaniepokojenie i przyznał, że w szatni było smutno z powodu młodego zawodnika" - pisze wspomniane źródło, cytując słowa szkoleniowca wypowiedziane dla DAZN. - Musimy poczekać na testy, ale nie wygląda to dobrze - powiedział Niemiec.

Bernal opuścił stadion o kulach. Hiszpańskie media podają, że w klubie panuje pesymizm, jeśli chodzi o sytuację młodego piłkarza. Prawdopodobnie kontuzja oznacza dla niego bardzo długą rehabilitację i koniec sezonu. W trzech dotychczasowych spotkaniach Bernal był piłkarzem podstawowego składu.

FC Barcelona przed zbliżającą się przerwą na reprezentację rozegra jeszcze jeden mecz. 31 sierpnia podejmie Real Valladolid. Spotkanie zaplanowano na 17:30. Wiadomo już, że Katalończycy po trzech kolejkach są jedynym zespołem w lidze, który nie stracił jeszcze ani jednego punktu. Z kompletem oczek przewodzą stawce.