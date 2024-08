"Najgorszy scenariusz". Barcelona ma gigantyczny problem

FC Barcelona zanotowała udane wejście w rozgrywki ligi hiszpańskiej. Po zwycięstwie 2:1 w wyjazdowym starciu z Valencią zespół prowadzony przez Hansiego Flicka pokonał 2:1 Athletic. Punktem wspólnym obu spotkań są gole Roberta Lewandowskiego. Przeciwko Valencii Polak zanotował dublet, a w starciu z rywalem z Kraju Basków strzelił gola na 2:1 w 75. minucie, wykorzystując złe wybicie bramkarza Athletiku. "Urodzony napastnik. Był tam, gdzie trzeba" - tak pisały hiszpańskie media o występie Lewandowskiego.

W spotkaniu przeciwko Valencii nie zagrał Dani Olmo. Hiszpan wrócił do klubu z Katalonii po 10 latach, kiedy to odszedł z RB Lipsk za kwotę 55 mln euro plus bonusy. Brak debiutu wynikał jednak z faktu, że Olmo nie został zarejestrowany w rozgrywkach ligi hiszpańskiej. Wydawało się, że do tego wystarczy rozstanie z Ilkayem Gundoganem, który zarabiał około 20 mln euro brutto za sezon. Barcelona mogła dokonać rejestracji Olmo do pięciu minut przed sobotnim meczem z Athletikiem.

"Najgorszy scenariusz". Barcelona nie zdążyła z rejestracją Olmo

Kataloński "Sport", a także inne dzienniki poinformowały przed wspomnianym spotkaniem, że do rejestracji last-minute Olmo jednak nie dojdzie. Tym samym potencjalny debiut został przesunięty o kolejne kilka dni. "Barcelona próbowała do samego końca i badała wszystkie możliwe sposoby na rejestrację, ale nie znalazła idealnej formuły. Najgorszy scenariusz się potwierdził" - czytamy w artykule "Sportu". Tym samym debiut Olmo może nastąpić w przyszły wtorek w wyjazdowym starciu z Rayo Vallecano. O ile Barcelona będzie w stanie zarejestrować piłkarza.

Hiszpański dziennikarz Gerard Romero dodawał, że otoczenie Olmo było rozzłoszczone z powodu braku rejestracji piłkarza. Czego Barcelona potrzebuje, by zarejestrować Olmo? Głównym rozwiązaniem jest wypracowanie Finansowego Fair Play ze sprzedaży Mikayila Faye do Stade Rennais oraz zaoszczędzenia pensji Clementa Lengleta przy okazji wypożyczenia do Atletico Madryt. To nie są jednak jedyne opcje, bo Barcelona może sprzedać udziały w spółce Barca Studios, zawrzeć nową umowę z Nike, by mieć nowy dochód lub złożyć gwarancję władzom ligi.

Warto przypomnieć, że przy starcie sezonu 22/23 na rejestrację równie długo musiał poczekać Jules Kounde. Wtedy Francuz nie zagrał w meczach z Rayo Vallecano i Realem Sociedad, ale zadebiutował w rywalizacji z Realem Valladolid. "Zobaczymy, czy zarządowi Laporty uda się zarejestrować Olmo" - pisze kataloński "Sport".

- Mam nadzieję, że będę go miał we wtorek. Ale to są rzeczy, które musimy zaakceptować i nie możemy ich zmienić. Wiedzieliśmy o tym, kiedy podpisywał kontrakt. Koncentruję się na tym, co możemy zrobić - tak o oczekiwaniu na rejestrację Olmo mówił Hansi Flick.

Mecz między Rayo Vallecano a Barceloną odbędzie się we wtorek o godz. 21:30.