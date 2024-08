Flick dokonał rewolucji w Barcelonie. Media powtarzają jedno słowo

FC Barcelona wygrała drugi mecz w tym sezonie ligi hiszpańskiej. Po wygranej 2:1 z Valencią tym samym wynikiem zakończyło się spotkanie między Barceloną a Athletikiem. Od 24. minuty Barcelona prowadziła 1:0 po golu Lamine'a Yamala, ale 18 minut później do remisu doprowadził Oihan Sancet, który pokonał Marc-Andre ter Stegena z rzutu karnego. Zwycięstwo zespołowi Hansiego Flicka w 75. minucie zapewnił Robert Lewandowski. Warto dodać, że to było tysięczne spotkanie w karierze polskiego napastnika, co odnotował Wojciech Frączek z TVP Sport.

"Wytrwały. Nie przestawał szukać gola i w końcu go znalazł. Dwa razy zatrzymywał go słupek, raz fantastyczną paradą Padilla, ale za czwartym razem wpadło. Lewandowski próbował co chwila i zasłużył na nagrodę w postaci gola. Mógł przeżyć dziś niefortunny dzień, a potwierdził kandydaturę do tytułu Pichichi. Lewandowski przybył na ratunek" - to część z opinii hiszpańskich mediów nt. występu Lewandowskiego przeciwko zespołowi z Kraju Basków.

Po dwóch meczach Lewandowski ma trzy gole w lidze hiszpańskiej, więc aktualnie jest liderem klasyfikacji strzelców. Co w Hiszpanii pisze się o występie Barcelony pod batutą Flicka?

Co za słowa o Barcelonie Flicka. Prosto z mediów. "Zaczyna ekscytować"

Okazuje się, że Barcelona otrzymuje sporo pochwał, chociażby od katalońskiego "Sportu". Dziennikarze zauważają, że z rozwojem meczu zespół Flicka stopniowo się poprawia. "Barca Hansiego Flicka zaczyna ekscytować. Zaczyna wyglądać na solidny zespół. Athletic wydawał się być zadowolony remisem, a Barcelona pokazała, że wymagające przygotowanie fizyczne narzucone przez Flicka zaczyna zbierać swoje żniwo. Bez wątpienia dobry trening się opłaca" - czytamy w artykule.

"Barcelona Flicka wie, o co gra, a każdy zawodnik zna swoją misję na boisku. Rywalizuje i naciska z porządkiem oraz intensywnością, nigdy nie oddaje gry. Jeśli jest jedna rzecz, której tej drużynie wciąż brakuje, to gry w środku. Pedri znów jest tym Pedrim, który olśniewał, a Marc Bernal pozytywnie zaskakuje" - dodaje "Sport". Lewandowski chwalił przygotowanie fizyczne Barcelony tuż po transferze do tego klubu. -Wiedziałem, że muszę trochę zmienić trening, podejść bardziej indywidualnie, czy to akcent, jeśli chodzi o fizyczność, czy interwały - to z kolei słowa Polaka z marca br.

"Sport" zwraca jednak uwagę na problemy, które Flick napotyka na początku sezonu, choćby z kwestią rejestracji Daniego Olmo. "Zapłacono 60 mln za podpisanie Olmo i kiedy drużyna najbardziej go potrzebuje, to nie może zadebiutować z powodu zaniedbania ze strony władz klubu. Wydaje się to niezrozumiałe, ale tak jest. Gdyby Laporta dał Flickowi wszystko, co zapewniał, to Cules znów marzyliby o osiągnięciu wielkich rzeczy. Teraz, póki co, lepiej po prostu myśleć o kolejnym meczu" - podsumowują dziennikarze.

W kolejnym ligowym meczu Barcelona zagra na wyjeździe z Rayo Vallecano. To spotkanie odbędzie się we wtorek o godz. 21:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.