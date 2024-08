Hiszpanie jednoznacznie ocenili Lewandowskiego! Co za słowa

FC Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2:1 w sobotnim meczu 2. kolejki La Liga. Bohaterem zespołu Hansiego Flicka, który po dwóch kolejkach ma komplet sześciu punktów, ponownie był Robert Lewandowski, który zdobył zwycięską bramkę dla gospodarzy, trafiając do siatki już po raz trzeci w nowym sezonie. Doceniły go za to hiszpańskie media.

"Sport"

: Zasłużył na nagrodę w postaci gola

Kataloński dziennik "Sport" dał Polakowi notę "7" w skali 1-10. "Wytrwały. Nie przestawał szukać gola i w końcu go znalazł. Dwa razy zatrzymywał go słupek, raz fantastyczną paradą Padilla, ale za czwartym razem wpadło. Współpracował dobrze zarówno z pomocnikami, jak i skrzydłowymi" - napisano w opisie.

Wyższe noty "8" dostali w zespole Hansiego Flicka Marc Bernal, Pedri oraz Lamine Yamal.

"Lewandowski próbował co chwila i zasłużył na nagrodę w postaci gola" - napisano w relacji pomeczowej na stronie "Sportu", gdzie dominuje narracja, że strzelona bramka była "nagrodą za ciągłe starania".

"Robert Lewandowski nie miał najbardziej efektywnego występu, ale ponownie strzelił gola. Za sprawą ciągłego dążenia do tego. Dwukrotnie zatrzymywał się na słupku, jedną sytuację wybronił mu Padilla, a gdy wydawało się, że nie ma sposobu na trafienie do siatki, dopadł do odbitej piłki i strzelił na 2:1. Tak jak na Mestalla, dał o sobie znać" - podsumowano.

"Mundo Deportivo": Bezcenny Lewandowski. Znów był decydujący

"Bezcenny" - tak opisano jednym słowem Roberta Lewandowskiego na stronie "Mundo Deportivo". "Mógł przeżyć dziś niefortunny dzień, a potwierdził kandydaturę do tytułu Pichichi. Przed strzeleniem trzeciego gola w sezonie mocnym strzałem z pola karnego, miał trzy klarowne sytuacje - dwa razy trafił w słupek, a raz jego strzał obronił bramkarz" - napisano w uzasadnieniu.

W innym artykule możemy przeczytać, że "Robert Lewandowski rozpoczął sezon w trybie "on fire". Po dublecie na Mestalla znów wpisał się na listę strzelców. Gdy Barcelona najbardziej tego potrzebowała, Lewandowski przybył na ratunek. Dzięki temu został liderem klasyfikacji strzelców".

"AS": Urodzony napastnik

"Urodzony napastnik" - tak opisuje Polaka madrycki dziennik "AS". "Druga kolejka i kolejny gol Lewandowskiego. Już ma trzy. Rozpoczął od dubletu na Mestalla i z odrobiną szczęścia miałby kolejny przeciwko Athleticowi. Polski napastnik dwukrotnie trafił w słupek, po razie w każdej z połów, a do tego Padilla wyjął mu strzał z bliska, gdy kibice na Montjuic już krzyczeli "gol". W środę skończył 36 lat, a wkładał dużo wysiłku w pressing. Próbował akcji kombinacyjnych z kolegami, grał z nimi na ścianę. Przy zdobytej bramce doszedł do dobitki po interwencji Padilli po centrze Pedriego. Był tam, gdzie trzeba" - zaznaczono.

"Marca": Lewandowski to skarb. Ma szalone liczby

Madrycka "Marca" podkreśliła, że Robert Lewandowski notuje "szalone liczby". "Reprezentant Polski, strzelec dwóch goli z Valencią, trafił dwukrotnie w słupek bramki Athleticu, raz w pierwszej i raz w drugiej połowie. Także otarł się o gola w 64. minucie w akcji, w której błysnął bramkarz Padilla. Nie przestawał szukać gola przez całe spotkanie, aż w końcu w 75. minucie go znalazł. Były piłkarz Bayernu skończył 36 lat, ale stawia wyzwanie biologii. Jest gdzie trzeba, nawet gdy wydaje się, że go nie ma w pobliżu. Skarb. Był decydujący w obu triumfach FC Barcelony na początku sezonu 2024/25" - podsumowano.

Kolejny mecz ligowy FC Barcelony już we wtorek, gdy o godzinie 21:30 zmierzy się ona na wyjeździe z Rayo Vallecano.