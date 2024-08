Internet płonie po bramce Lewandowskiego. Eksperci mówią jednym głosem

FC Barcelona wygrała z Athletikiem Bilbao 2:1, a już w drugim meczu z rzędu w LaLiga trafił Robert Lewandowski. Po dublecie z Valencią Polak zapisał na konto jednego gola, ale arcyważnego, bo ustalającego wynik i dającego trzy punkty Katalończykom. Po spotkaniu nie brakuje zachwytów nad grą 36-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagrożenia dla Julii Szeremety. Promotor boksu ostrzega

Zachwyty nad Robertem Lewandowskim po meczu FC Barcelona - Athletic Bilbao. Najlepszy od lat

Lewandowski przeciwko Athletikowi zagrał 1000. mecz w karierze i przypieczętował go trafieniem. Jednocześnie Polak ma już na koncie trzy gole w tym sezonie LaLiga, co czyni jego początek sezonu najlepszym od lat.

"Trzy gole po dwóch kolejkach - tak udanie Robert Lewandowski rozpoczął ligowy sezon po raz ostatni w kampanii 2019/2020. 36 lat" - napisał w serwisie X Wojtek Papuga. Jednocześnie nie był jedynym, który zwrócił uwagę na wiek napastnika.

Statystykę uzupełnił z kolei Michał Budzich, który zauważył, ile bramek Lewandowski strzelał w pierwszych dwóch kolejkach ostatnich sezonów. Rok temu było to zero, dwa i trzy lata temu dwa gole, cztery lata temu jeden gol, a we wspomnianym sezonie 19/20 aż pięć trafień.

"Chciał, próbował i ma tę bramkę Lewandowski! Szczególnie cieszy, bo to w końcu mecz nr 1000" - napisał Szymon Gawrycki Tkacz z polskapilka.pl.

Na atuty Lewandowskiego w meczu z Bilbao uwagę zwrócił Tomasz Włodarczyk z Meczyków. "Mocny fizycznie Lewandowski u Flicka. Dużo pracy. Dochodzi do sytuacji. Dziś brakowało precyzji, aż w końcu trafił. Trzy gole w dwóch meczach La Liga. 36 lat" - napisał, również zwracając uwagę na wiek napastnika.

Z kolei Marcin Malawko z watch-esa.pl wystawił Lewandowskiemu ocenę siedem w skali od 1 do 10. "Piłka go szukała, Lewy potrafił odnaleźć się w polu karnym i upolować swoje sytuacje. Winić można go właściwie tylko za strzał głową w słupek, choć tam dynamika wejście tez była fajna" - napisał.

Na kwestie taktyczne uwagę zwrócił Daniel Franosz z Kanału Sportowego. "Fajne jest to, jak blisko Lewego cały czas trzyma się Ferran. Gdy Robert próbuje schodzić głębiej, to on zawsze jest, by szukać wejścia za plecy obrońców. Przez to te zejścia Lewandowskiego mniej bolą skoro ktoś jest tego beneficjentem" - czytamy.

Po meczu Barcelony Robert Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców LaLiga. Szansę na poprawienie dorobku będzie miał we wtorek 27 sierpnia o 21:30, kiedy to jego zespół zmierzy się z Rayo Vallecano.