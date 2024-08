Lewandowski zbesztany przez kolegów i Flicka. Miarka się przebrała

Robert Lewandowski w pierwszej kolejce LaLiga ustrzelił dublet i przyczynił się do wygranej Barcelony. Nie oznacza to jednak, że Polak jest w klubie nietykalny i może robić to, co mu się podoba. "Relevo" informuje, że koledzy z zespołu i trener Hansi Flick mają obiekcje do napastnika, w związku z czym poprosili go o zmianę zachowania. Lewandowskiego wprost określa się "zrzędą".

