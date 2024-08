FC Barcelona udanie zainaugurowała rozgrywki ligi hiszpańskiej. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka rozpoczął ligę od wygranej 2:1 nad Valencią na Estadio Mestalla. Oba trafienia dla Barcelony zanotował Robert Lewandowski. Warto dodać, że Valencia prowadziła 1:0 od 44. minuty po trafieniu Hugo Duro. - Trenowałem go w Bayernie, znam go naprawdę dobrze. Dzisiaj zaprezentował się dobrze, nie tylko ze względu na dwa gole, ale także ze względu na swoją grę w defensywie - tak o grze Lewandowskiego w tym meczu mówił trener Hansi Flick.

Do tej pory Barcelona dokonała tylko jednego wielkiego transferu. Zamiast Nico Williamsa z baskijskiego Athletiku klub sprowadził Daniego Olmo z RB Lipsk, za którego zapłacił 55 mln euro plus bonusy. Ze względu na kłopoty z limitem wynagrodzeń Ilkay Gundogan był zmuszony opuścić Barcelonę po zaledwie roku gry. Klub nie zdołał go zarejestrować na wyjazdowe spotkanie z Valencią, ale kibice Barcelony mieli nadzieję, że do tego dojdzie przed domowym spotkaniem z Athletikiem.

Okazuje się, że w tej sprawie nie wszystko jest jeszcze wyjaśnione.

Olmo jest w kadrze Barcelony na mecz. Mimo braku rejestracji

W sobotę Barcelona ogłosiła listę powołanych zawodników na starcie z Athletikiem. Wśród 23 graczy znalazł się Dani Olmo, przy którym widnieje gwiazdka i napis "oczekuje na rejestrację". Klub może dokonać rejestracji maksymalnie do pięciu minut przed rozpoczęciem spotkania. W przypadku meczu z Athletikiem deadline Barcelony to godz. 18:55. Co musi się stać, żeby Olmo mógł zostać zarejestrowany przez klub z Katalonii? Zdaniem hiszpańskich mediów potrzebne jest dopięcie wypożyczenia Clementa Lengleta do Atletico Madryt i sprzedaży Mikayila Faye do Stade Rennais.

O sprawę rejestracji Olmo został zapytany Hansi Flick podczas przedmeczowej konferencji prasowej. - To nie moja robota (z rejestracją - red.), my pracowaliśmy bardzo dobrze w tym tygodniu. Bardzo podobało mi się to, co widziałem na treningach. Dani jest już gotowy do gry i czekamy na to. Mamy nadzieję, że jutro będzie mógł nam pomóc. To dla nas będzie bardzo dobre, bo uważam, że to świetny gracz. Dobrze będzie mieć go w zespole najszybciej jak to możliwe - skomentował trener Barcelony (cytat za: fcbarca.com).

Mecz Barcelona - Athletic rozpocznie się o godz. 19:00. W wyjściowym składzie Barcelony powinien się pojawić Robert Lewandowski. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.