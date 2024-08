Lewandowski pominięty. Kibice Barcelony nie wytrzymali po decyzji drużyny

Po porażce 0:3 z Monaco w Pucharze Gampera Barcelona dobrze rozpoczęła rozgrywki ligi hiszpańskiej. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka pokonał 2:1 Valencię, a dwa gole dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski. - Mój cel to strzelać gole. Nie wiem, ile ich zdobędę do końca sezonu, ale są one bardzo ważne dla pewności siebie. Powiedziałem już kiedyś, że w tym sezonie będę miał więcej bramek niż w zeszłym. Dziś to był dopiero początek - mówił Lewandowski po zakończeniu spotkania na Estadio Mestalla.

Mimo dubletu Lewandowski nie otrzymywał najbardziej pochlebnych opinii za swój występ przeciwko Valencii. "Poza golami wciąż nie wnosi do drużyny praktycznie nic. Przez cały mecz Lewandowski był senny, ospały, gdy miał piłkę, niezdarny fizycznie, pozbawiony jakiejkolwiek zręczności w technicznym kontakcie. Tak naprawdę nie miał żadnego istotnego zastosowania dla drużyny w aspektach poza tymi dwoma golami" - pisał serwis ESPN.

Teraz okazuje się, że Lewandowski został pominięty przez Barcelonę w ważnej kwestii. O tym już informowaliśmy na Sport.pl w piątek.

Co za reakcje z Hiszpanii ws. Lewandowskiego. "To mówi samo za siebie"

W piątek Barcelona poinformowała w mediach społecznościowych o hierarchii kapitanów. Numerem jeden jest Marc-Andre ter Stegen, który gra w barwach Barcelony od 2014 r. W dalszej kolejności kapitanami klubu z Katalonii są Ronald Araujo, Frenkie De Jong, Raphinha oraz Pedri. Zdaniem hiszpańskich mediów, Pedri i Raphinha prawdopodobnie zostali dołączeni do grona kapitanów na bazie głosowania. Pewnym zaskoczeniem może być brak w tej grupie Roberta Lewandowskiego.

"Pominięto weterana Roberta Lewandowskiego, który w pierwszym meczu z Valencią na Mestalla został wybrany przez Hansiego Flicka do omawiania kontrowersyjnych zagrań z sędzią, bo Ter Stegen jako bramkarz nie mógł tego robić" - pisze hiszpański dziennik "Marca". Decyzją Barcelony byli też zdziwieni kibice, którzy szeroko komentowali ten wybór klubu w mediach społecznościowych.

"Wstyd, że jest tam De Jong, brakuje Gaviego, Kounde czy nawet Lewandowskiego", "Raphinha i Frenkie kapitanami, a tymczasem Lewandowski i Gavi są nikim", "co za żart", "Lewandowski byłby świetnym kapitanem", "Gavi i Lewy poza listą, to mówi samo za siebie", "Lewandowski zasłużył na to bardziej od De Jonga" - czytamy w komentarzach pod postem Barcelony na portalu X.

W kolejnym ligowym meczu Barcelona zagra u siebie z Athletikiem. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 19:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.