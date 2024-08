Rozstrzygnęły się losy transferowego niewypału Barcelony. "Wszystko ustalone"

W sobotę Barcelona pokonała na wyjeździe Valencię 2:1 w pierwszej kolejce La Liga, a bohaterem drużyny Hansiego Flicka był Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski strzelił oba gole dla Katalończyków, potwierdzając swoją niepodważalną pozycję w zespole.

Mimo wygranej Barcelony nie wszyscy jej zawodnicy mogli być w dobrych nastrojach. Tak było w przypadku Vitora Roque. Brazylijczyk, za którego Katalończycy zapłacili 30 mln euro, w pierwszej kolejce nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych.

Było to dobitne potwierdzenie jego sytuacji w klubie. Sytuacji, która szybko stała się trudna już za kadencji Xaviego. Chociaż Barcelona przyspieszyła transfer zawodnika i sprowadziła go już zimą, to Roque nie okazał się zbawcą ataku. W 16 meczach strzelił dwa gole i tylko dwa razy znalazł się w podstawowym składzie.

Już po zakończeniu sezonu hiszpańskie media informowały, że Barcelona pozbędzie się Brazylijczyka. Zdania klubu nie zmienił Flick, który objął pierwszą drużynę latem. Zawodnikiem interesowały się kluby z Anglii, Włoch, Hiszpanii i Portugalii, ale ostatecznie Barcelona nie zdecydowała się na sprzedaż piłkarza.

Roque odchodzi z Barcelony

Weto w sprawie miał postawić jej prezydent - Joan Laporta - który zgodził się jedynie na wypożyczenie 19-latka. I chociaż początkowo upadł temat wypożyczenia Roque do Fiorentiny, to ostatecznie klubowi udało się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Jak poinformował znany dziennikarz - Fabrizio Romano - Brazylijczyk kolejny sezon spędzi w Betisie. "Kluby kompletują dokumenty, to na pewno się wydarzy. Wszystko ustalone, więcej szczegółów ws. wypożyczenia wkrótce" - napisał Romano.

"Ostatnie szczegóły wypożyczenia zostaną dopracowane w sobotę. Obie strony pracowały nad skompletowaniem dokumentów" - dodał inny włoski dziennikarz, Matteo Moretto.

Roque to wychowanek brazylijskiego America Mineiro, z którego w 2019 r. trafił do Cruzeiro. Trzy lata później napastnika kupiło Athletico Paranaense, które zapłaciło za niego blisko 4 mln euro. Był to rekord transferowy klubu. Roque strzelił w Athletico 28 goli w 81 występach.