To nie żart! Tak gigant ogłosił hitowy transfer za 42 miliony euro

Atletico Madryt w ostatnich latach raczej nie wydawało ogromnych pieniędzy na transfery i też nie sprowadzało do siebie zawodników z topu. W obecnym oknie transferowym sytuacja uległa zmianie. Do klubu przyszli Alexander Sorloth, Julian Alvarez i Robin Le Normand, a teraz dołączył do nich kolejny, naprawdę drogi piłkarz.

Atletico Madryt ogłosiło kolejny transfer. Nietypowe przedstawienie zawodnika

W środę faktem stał się transfer, który media zapowiadały od nieco ponad tygodnia. Atletico Madryt w swoich mediach społecznościowych nie chciało jednak zdradzać nazwiska zawodnika od razu i zaczęło od dość nietypowego wpisu. "Uważaj na pitbulla" - napisał klub, pokazując również dość nietypową grafikę - psa w skórzanej kurtce, koszulce Atletico, z herbem klubu i flagą Anglii.

Wówczas wiadomo było już, że umowę z madrytczykami podpisał Conor Gallagher, a więc dotychczas zawodnik Chelsea, którego media łączyły z Atletico od dawna. Finalnie klub potwierdził to już w kolejnych wpisach i oficjalnie przedstawił środkowego pomocnika.

Według Fabrizio Romano Atletico zapłaciło za nowego zawodnika 42 miliony euro. 24-latek jest wychowankiem Chelsea, a w międzyczasie był również na wypożyczeniach w Charlton, Swansea i Crystal Palace. W poprzednim sezonie zagrał 50 meczów, zdobył siedem goli i zaliczył dziewięć asyst, a więc jego liczby wyglądają naprawdę dobrze.

Gallagher będzie drugim Anglikiem w historii, który zagra w barwach Atletico. Pierwszym był Kierran Tripper, a więc obecnie piłkarz Newcastle United. Pomocnik jest czwartym zawodnikiem sprowadzonym do zespołu Diego Simeone w letnim oknie transferowym. Łącznie klub ze stolicy Hiszpanii wydał na nowych zawodników około 180 milionów euro.