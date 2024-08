To jest rekord! "Mundo Deportivo" naprawdę napisało to o Lewandowskim

Robert Lewandowski obchodzi 36. urodziny. Nie umknęło to uwadze hiszpańskich mediów, a "Mundo Deportivo" zauważyło, że Polak jest najstarszym napastnikiem w historii FC Barcelony. Do tego należy również do czołówki najstarszych piłkarzy w historii całego klubu, a wyprzedzają go absolutne legendy.

Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports via Reuters Con