To dlatego Nico Williams nie trafił do Barcelony? Jego klub zastawił sidła

Nico Williams był jedną z gwiazd mistrzostw Europy w Niemczech, gdzie wraz z reprezentacją Hiszpanii zdobył złoty medal. 22-latek w letnim oknie transferowym wzbudzał ogromne zainteresowanie z uwagi na zapisaną w swoim kontrakcie klauzulę odstępnego, która wynosi 60 milionów euro. Wiele wskazywało na to, że skrzydłowy trafi do FC Barcelony, lecz ta nie sfinalizowała transferu. Ostatecznie postawiła na Daniego Olmo, a Nico Williams zdecydował się pozostać w Athleticu Bilbao.

Athletic Bilbao było gotowe pozwać FC Barcelonę. Informowali już La Liga

Klauzula odstępnego w kontrakcie 22-latka sprawiała, że Barca nie musiała osiągać porozumienia z zespołem z Kraju Basków, lecz ten robił wszystko, aby nie dopuścić do tego, by Nico Williams trafił do stolicy Katalonii. Gazeta "El Correo" wyjaśnia, że prezes baskijskiego klubu, Jon Uriarte, wyjawił, iż rozmawiał bezpośrednio z prezydentem La Liga, Javierem Tebasem, aby ostrzec go, że jeśli Barcelona zapłaci klauzulę za skrzydłowego, nie zamierzają siedzieć bezczynnie. "Athletic uznał, że Katalończycy nie mogą stawić czoła tej operacji, ponieważ naruszyłaby ona kontrolę ekonomiczną La Liga i zagroził ujawnieniem problemu, aby uniknąć odejścia zawodnika" - czytamy w hiszpańskich mediach.

Jon Uriarte wypowiedział się publicznie na temat Nico Williamsa kilka tygodni temu, dając jasno do zrozumienia, że Athletic zamierza postawić na swoim, aby uniemożliwić Nico Williamsowi odejście do Barcelony. "W baskijskim klubie przeanalizowano finanse rywala i uznano, że Blaugrana nie jest w stanie stawić czoła tej operacji, nawet przy użyciu całej inżynierii ekonomicznej na świecie. Byli po prostu pewni, że rachunki nie zostaną ujawnione i byli gotowi zakwestionować zatrudnienie w przypadku, gdyby wypłata klauzuli została dokonana, ponieważ uważali, że Barca nie przestrzega zasad limitu wynagrodzeń" - podkreśla "El Correo". W przepisach istnieje możliwość anulowania każdej operacji, która jest uważana za wykraczającą poza granice ekonomiczne klubu.

La Liga została ostrzeżona, że ten krok zostanie podjęty, co doprowadziłoby do poważnego konfliktu między klubami. Po zakończeniu okna transferowego Athletic Bilbao będzie chciał przedłużyć kontrakt z Nico Williamsem, aby podnieść klauzulę odstępnego.