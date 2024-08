Mbappe? To przeszłość! Lewandowski najlepszy w Hiszpanii

Robert Lewandowski znakomicie zaczął nowy sezon La Liga. Kapitan reprezentacji Polski został bohaterem Barcelony w jej pierwszym meczu ligowym z Valencią. "Duma Katalonii" przegrywała już 0:1, ale ostatecznie wygrała 2:1 po dwóch golach Polaka. Najpierw dobrze odnalazł się on w polu karnym i wbił piłkę do bramki z kilku metrów, a w drugiej połowie wykorzystał rzut karny.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Dylak: Julia już przeszła do historii i stać ją na więcej

Lewandowski wyróżniony w Hiszpanii

"Lewandowski ratuje Barcelonę", "zaznacza teren" - to frazy, które pojawiły się w hiszpańskich mediach po występie polskiego napastnika w meczu FC Barcelony z Valencią (2:1). Polak trafił na okładki największych hiszpańskich gazet. No i jest po pierwszej kolejce liderem klasyfikacji strzelców. - Trenowałem go w Bayernie, znam go naprawdę dobrze. Dzisiaj zaprezentował się dobrze, nie tylko ze względu na dwa gole, ale także ze względu na swoją grę w defensywie - tak grę Lewandowskiego ocenił trener Barcelony, Hansi Flick.

Kapitan polskiej kadry otrzymał wysokie noty za swój występ. W szczególny sposób wyróżnił go portal Sofascore. Portal, który wystawia oceny na podstawie wszystkich zagrań z całego meczu, umieścił Lewandowskiego w drużynie tygodnia. Mało tego! Wybrał go nawet zawodnikiem kolejki. Lewandowski otrzymał najwyższą ocenę - 8,4. Na drugim miejscu znalazł się Rodrygo z Realu Madryt zz oceną 8,1.

W zespole znalazło się też miejsce dla dwóch innych zawodników Barcelony. Mowa o Raphinhii (8,0) i Lamine Yamalu (7,8). Nie ma za to Kyliana Mbappe, który w niedzielę zadebiutował w barwach Realu w meczu ligowym (1:1 z Mallorcą).

Następny mecz FC Barcelona zagra w najbliższą sobotę u siebie z Athletikiem Bilbao. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najlepsza jedenastka 1. kolejki La Liga według Sofascore:

Hein (Valladolid, 7,4) - Perez (Valladolid, 7,8), Bartra (Betis, 7,6), Blind (Girona 7,7), Hernandez (Leganes, 7,8) - Yamal (Barcelona, 7,8), Raphinha (Barcelona, 8,0), Fekir (Betis, 7,9), Swedberg (Celta, 8,0) - Rodrygo (Real Madryt, 8,1), Lewandowski (Barcelona, 8,4)