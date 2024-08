Lewandowski wyjątkiem w całej Hiszpanii! Oto klasyfikacja strzelców La Liga

Debiutancki sezon w Barcelonie był dla Roberta Lewandowskiego doskonały. Dzięki 23 golom został królem strzelców rozgrywek 2022/23. W kolejnych zdobył cztery bramki mniej i nie udało mu się obronić korony. Najwięcej trafień zanotowali Artem Dowbyk i Alexander Sorloth (po 24). Ukrainiec latem odszedł do Romy, zaś Norweg przeniósł się do Atletico Madryt. Czy Polak odzyska prymat wśród najlepszych strzelców ligi?

Lewandowski jedyny w lidze. Tak wygląda klasyfikacja strzelców

Początek nowego sezonu jest w jego wykonaniu udany. Lewandowski jest jedynym zawodnikiem, który w inauguracyjnej kolejce strzelił dwa gole i dzięki temu przewodzi w klasyfikacji strzelców. To oczywiście dopiero start wyczerpujących rozgrywek, w których Polak może nie wystąpić we wszystkich meczach.

W środę skończy 36 lat i niewykluczone, że w części spotkań Hansi Flick będzie chciał dać mu odpocząć. Początek ponownej współpracy obu panów jest jednak bardzo udany. Przypomnijmy, że Lewandowski i Flick współpracowali już w Bayernie Monachium. W 72 meczach u tego szkoleniowca Polak zdobył 85 goli.

Lewandowski to jeden z dwóch zawodników z czołówki strzelców poprzedniego sezonu, który zdobył gola. Drugim był wspomniany Sorloth. Norweg w poniedziałkowy wieczór pokonał bramkarza Villarrealu. Jude Bellingham, Ante Budimir, Vinicius Junior i Antoine Griezmann muszą poczekać na pierwszą bramkę w nowym sezonie co najmniej do drugiej kolejki.

W premierowym spotkaniu Realu Madryt do siatki nie trafił za to Kylian Mbappe, który z pewnością będzie rozpatrywany jako jeden z głównych kandydatów do sięgnięcia po koronę króla strzelców La Liga.

Lewandowski już 24 sierpnia poszuka kolejnych goli. W domowym spotkaniu Barcelona podejmie Athletic.

